Dos partidos de sanción a Carvajal por su expulsión ante el Marsella La UEFA suspende al lateral madridista por su cabezazo a Rulli

Cristián Ramón Cobos Madrid Martes, 30 de septiembre 2025, 12:57

Ya se conoce la sanción para Dani Carvajal. La UEFA suspende al lateral madridista con dos partidos por su expulsión ante el Olympique de Marsella, en el encuentro correspondiente a la primera jornada de la Champions, después de propinar un cabezazo a Gerónimo Rulli, en un duelo que terminaría ganando el Real Madrid.

El lateral madridista, con esta sanción se va a perder el encuentro de este martes ante el Kairat Almaty, además del de la Juventus. Aunque en estos momentos el internacional español se encuentra lesionado en el sóleo tras una acción en el pasado derbi ante el Atlético e iba a causar baja sin poder jugar ninguno de estos dos partidos.

Carvajal, estaba pendiente de esta sanción, puesto que le podrían caer entre uno y tres partidos, debido a que la UEFA aplica el artículo 15, párrafo 1, en la que habla de «agresión a otro jugador». Al final lo ha dejado en la mitad y solo tendrá que perderse dos encuentros. El Comité de Disciplina considera que la agresión no fue lo suficiente dura como para tener que aplicarle una sanción mayor al defensa madridista.

Esta baja se suma a la ya conocida por lesión de Trent, también ante el Marsella, y deja el puesto de lateral derecho sin ningún jugador puro. De esta manera, Xabi Alonso tendrá que abrir su abanico de opciones para decidir si se decanta por Raúl Asencio para esa demarcación o si por el contrario cambia de esquema para alinear tres centrales para desplazar al costado a Fede Valverde.