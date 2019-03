Octavos I Vuelta El Barça, a evitar otro accidente europeo Recibe al Lyon tras un resultado de riesgo en la ida (0-0) y avisado por los errores propios en ediciones anteriores y por las sorprendentes eliminaciones de Madrid y PSG P. RÍOS Barcelona Miércoles, 13 marzo 2019, 07:32

El Barça busca la clasificación para los cuartos de final de la Liga de Campeones en el Camp Nou contra el Lyon con un resultado trampa de la ida (0-0) y bajo aviso. Las sorprendentes eliminaciones la pasada semana de Real Madrid y PSG en sus respectivos estadios ante Ajax y Manchester United, en ambos casos con resultados favorables de la ida, ayudan a Ernesto Valverde y a sus jugadores a tomar conciencia de que en Europa todo es complicado. Por si fuera poco, el equipo francés llega avalado por su triunfo en la fase de grupos en el Etihad Stadium frente al Manchester City de Pep Guardiola (1-2). De hecho, la escuadra de Bruno Genesio está invicta en la competición, aunque con esa única victoria y seis empates. También sirve de referencia la gran eliminatoria que hizo otro equipo francés descarado como el Rennes para noquear al Betis en la Europa League. Y, por si fuera poco, el Barça tampoco puede sacar demasiado pecho en la Liga de Campeones tras las debacles de las tres últimas temporadas, eso sí, siempre a domicilio. Ante su afición sí ofreció una buena imagen.

En el Groupama Stadium fue mejor el Barça, que creó una decena de ocasiones claras, pero sin fortuna en el remate. El Lyon, que es tercero en la liga francesa tras PSG y Lille, sólo atacó de forma esporádica, aunque con peligro que aumentará en la vuelta con la presencia de Nabil Fekir, entonces sancionado. El internacional francés es un delantero zurdo de gran talento, muy peligroso por su buen toque a balón parado, que se compenetra muy bien en ataque con el holandés Memphis Depay, por la derecha, y con el delantero centro Moussa Dembélé, ex de Celtic.

El otro Dembélé, Ousmane, el barcelonista, es la gran duda de Valverde debido a la elongación muscular que sufrió el sábado contra el Rayo Vallecano pese a jugar sólo la segunda parte porque estaba siendo reservado para el Lyon. Su titularidad era segura en el tridente ofensivo junto a Luis Suárez y Leo Messi. Hace tiempo que el extremo francés ganó el pulso a Coutinho, quien, sin embargo, ahora está llamado a ser titular en un partido tan importante pese a su mal momento de forma y a un estado anímico por los suelos. No le sale nada y la afición ya se lo ha hecho saber con silbidos porque tampoco detecta la intensidad adecuada. Otra opción que no se puede descartar debido al peligro que supondría encajar un gol es que Valverde incluya un centrocampista más (Sergi Roberto, por lo que Semedor sería el lateral, o Arturo Vidal) para dar más libertad al recién renovado Jordi Alba en ataque. Sí es seguro Arthur en el once tras confesar ayer que «me equivoqué» al ir al cumpleaños de Neymar en París. Se lesionó muscularmente aquella misma semana.

«No diré si he hablado con Coutinho, pero sí que esperamos mucho de él. Dembélé no jugará si no está bien porque es un partido definitivo y no nos podemos arriesgar», explicó Valverde, convencido de que «si creamos tantas ocasiones como en la ida, pasaremos, este equipo ha demostrado que responde en los momentos difíciles, pero a ellos también les gusta llevar la iniciativa e intentarán explotar la ventaja que les daría marcar un gol fuera».

En el Lyon, la duda es un central titular, Marcelo, compañero de Denayer en el eje de la zaga pero, si no pudiera jugar, Marçal está preparado. Bruno Genesio reconoce que «lo que hicieron Ajax y Manchester United nos sirve de inspiración, pero tendremos que ser solidarios en nuestro juego para hacer frente a un equipo que tiene a Messi. No cambiaré mi alineación en función de si juega o no Dembélé en el Barça. ¿Defender el 0-0? No creo que este partido acabe 0-0. No podemos pensar en ir a los penaltis».

- Alineaciones probables:

Barça: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Messi, Luis Suárez y Coutinho

Lyon: Lopes; Dubois, Denayer, Marçal, Mendy; Aouar, Ndombélé; Traoré, Nabil Fekir, Depay; y Moussa Dembélé

Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia).

Estadio: Camp Nou.

Hora y TV: 21.00h. Movistar Liga de Campeones.