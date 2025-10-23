El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Leo Messi seguirá en el Inter Miami. Reuters
MLS

Leo Messi renueva por el Inter Miami

El futbolista argentino ha renovado con el equipo de la MLS hasta 2028

C. P. S.

Jueves, 23 de octubre 2025, 17:39

Comenta

Leo Messi jugará un año más en el Inter Miami. El futbolista argentino ha renovado con el equipo de la MLS hasta 2028, tal y como anunció el propio club de Florida un día antes del primer partido de los 'playoff' de la MLS contra Nahville.

Messi, de 38 años, llegó al Inter Miami en 2023 después de jugar tres temporadas en el Paris Saint Gemain, al que se incorporó a su vez en 2021 después de abandonar el Barcelona.

Además de la importancia futbolística, esta renovación supone que Leo Messi acompañará al Inter Miami en su traslado a su nuevo estadio, previsto para el próximo año.

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Por qué parte del público de San Mamés encendió las linternas de sus móviles durante el partido?
  2. 2 El dinero que se embolsa el Athletic por ganar al Qarabag
  3. 3

    Fallece un trabajador de 45 años al quedar atrapado en el torno de una empresa en Arrigorriaga
  4. 4

    La Ertzaintza aconseja a sus agentes no usar torniquetes para ayudar a los ciudadanos
  5. 5

    Nico Williams se reivindica tras su mal partido y responde a los críticos
  6. 6 Fito: «Lo de las drogas se me pasó hace tiempo, ahora simplemente quiero estar bien y seguir disfrutando de mis hijos»
  7. 7

    El joven acusado de violar a Izaro que huyó hace un mes a Mali comparece online ante el juez
  8. 8

    EH Bildu critica que la Ertzaintza desvele el origen de los detenidos y carga contra Zupiria: «La extrema derecha fascista le condiciona»
  9. 9

    Piden 3 años de prisión para los jefes de un trabajador sin contrato que se amputó un dedo
  10. 10 El club de fútbol Padura llora la pérdida del trabajador fallecido en Arrigorriaga: delegado y padre de dos jugadores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Leo Messi renueva por el Inter Miami

Leo Messi renueva por el Inter Miami