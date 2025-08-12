El ofertón de Roig a los socios del Villarreal para ver el partido contra el Barça en Miami Todo apunta a que por primera vez en la historia, un partido de LaLiga se celebrará en el extranjero

Alain Mateos Martes, 12 de agosto 2025, 13:50

El sueño de Javier Tebas de llevar al extranjero un partido de LaLiga está muy cerca de cumplirse tras el fracaso de su intentona en 2018. Aquella vez trató de que el Girona-Barça se jugase en Miami, contó con el 'sí' de ambos equipos pero tanto la Federación española como la FIFA le dieron la espalda. A aquel intento le siguieron unos cuantos más, pero sin la fuerza suficiente para salir adelante. Esta vez, a Tebas le salen las cuentas. El partido escogido para que se juegue en tierras foráneas es el Villarreal-Barça y a diferencia de lo ocurrido hace siete años, la FEF ha dado el visto bueno. Una decisión inédita. Ahora, solo falta el 'ok' de la FIFA.

En juego, un buen puñado de millones que vendrían muy bien a las arcas de ambos equipos, especialmente a las azulgrana. El presidente del Villarreal Fernando Roig ya se está frotando las manos y ante el rechazo que pueda generar este idea entre sus aficionados ha planteado una oferta muy golosa para el socio groguet. «Todo aficionado que quiera ir a Miami a ver el partido lo hará gratis, viaje y entrada y sin límite de peticiones», ha afirmado. Y para quien no pueda acudir al partido, el club devolverá el 20% del coste del abono de la temporada.

No son las únicas promesas de Roig. El presidente del Villarreal también ha prometido a sus aficionados que el dinero ingresado por el partido de Miami se reinvertirá en la masa social.

Las declaraciones de la máxima autoridad del club castellonense llegan tras sendos comunicados de la Asociación de Futbolistas Españoles y de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (AFE) y la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español (FASFE). Ambas entidades, que representan a los futbolistas y aficionados del fútbol español, se oponen a la idea del partido en Miami. De hecho, en el comunicado publicado por FASFE en su página web se incluye en la protesta a los colectivos 'Villarreal Fans' y 'Seguiment FCB'.

En el caso de la AFE, su presidente, David Aganzo, da la casualidad que también ejerce como vicepresidente de la FEF, que ayer aprobó la viabilidad del partido en Miami. Sin embargo, los capitanes de los equipos de Primera se oponen al plan hasta que no se les haga partícipes de la situación y tengan toda la información.