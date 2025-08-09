El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los árbitros se apoyarán en la inteligencia artificial para elegir quién dirige cada partido

El Comité Técnico usará la tecnología para realizar un cribado en función de las características del dueloy el perfil del colegiado

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:10

La Inteligencia Artifical llega también al arbitraje de la Liga española. A partir de esta temporada, que arrancará el 15 de agosto, el CTA (Comité ... Técnico de Árbitros) se apoyará en esta herramienta tecnológica a la hora de realizar las designaciones de los colegiados que dirigirán cada uno de los diez encuentros de Primera y los once que se celebran en Segunda. Es la revolucionaria medida que ha introducido el organismo, ahora presidido por Fran Soto, para reforzar su decisión en los nombramientos y purgar las suspicacias.

