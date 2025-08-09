Los árbitros se apoyarán en la inteligencia artificial para elegir quién dirige cada partido

La Inteligencia Artifical llega también al arbitraje de la Liga española. A partir de esta temporada, que arrancará el 15 de agosto, el CTA (Comité ... Técnico de Árbitros) se apoyará en esta herramienta tecnológica a la hora de realizar las designaciones de los colegiados que dirigirán cada uno de los diez encuentros de Primera y los once que se celebran en Segunda. Es la revolucionaria medida que ha introducido el organismo, ahora presidido por Fran Soto, para reforzar su decisión en los nombramientos y purgar las suspicacias.

¿Cómo funciona? El CTA comenzó a desarrollar hace seis meses de la mano del reputado hacker informático Chema Alonso un sistema informático que recopilará los datos de todos los 20 árbitros de Primera y los 22 de Segunda. En los próximos días se terminarán de ultimar los parámetros que se tendrán en cuenta, como por ejemplo los kilómetros que recorren en cada partido, las faltas señaladas, las amonestaciones o expulsiones, los minutos reales disputados debido a las interrupciones, la experiencia en la élite...

De esta forma, se obtendrá un perfil de cada árbitro y la base de datos cruzará estos resultados con las características de los equipos que se enfrentarán para lanzar sus recomendaciones. Pero su función se limitará a eso, porque tal y como subrayan fuentes consultadas «no es una herramienta que vaya a decidir directamente las designaciones, sino que la decisión final quedará a criterio humano». Es decir, la IA realizará un cribado entre todos los árbitros para aconsejar qué colegiados (cuatro, cinco o seis) son los más indicados en función del tipo de partido que se podría dar, teniendo en cuenta el juego que plantea cada uno de los equipos.

Por lo que permitirá agilizar el proceso de los nombramientos, pero no será un factor determinante en el resultado. Porque los números requieren de una interpretación. Es decir, Martínez Munuera fue el colegiado que más faltas pitó la temporada pasada por partido (27 de media) y Gil Manzano el que más amonestaciones mostró (104 en total). Sin embargo, el desarrollo de cada encuentro requiere de una gestión diferente para evitar que se descontrole. Además, la experiencia en la categoría también es un factor determinante por ejemplo para decidir quién dirige el Clásico.

Cuatro informes por encuentro

De ahí que la segunda fase siga los parámetros tradicionales y se guíe por la valoración subjetiva sobre las actuaciones. La Ley de Deporte obliga a crear una comisión de designaciones en la que se sientan el presidente del CTA, un representante de la Liga (aún por decidir) y un tercer agente de mutuo acuerdo. Sobre este grupo recaerá la responsabilidad final de escoger de entre esa reducida selección creada por la IA al encargado de dirigir cada partido.

Para ello, se tendrán en consideración las valoraciones de sus actuaciones sobre el verde. En cada encuentro los colegiados se someten a cuatro informes: el del informador de campo, el de televisión, el de la comisión técnica y una autoevaluación. Esta nota global, además, se tiene en cuenta a la hora de elaborar las clasificaciones de final te temporada. Un apartado en el que también tendrá peso la inteligencia artificial.