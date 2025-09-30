La Justicia anula la inhabilitación de Pedro Rocha como presidente de la FEF Admite que el derecho de defensa del dirigente extremeño fue vulnerado, que debería haber podido presentarse a las elecciones que ganó Louzán y que el proceso tiene que volver a empezar

Ignacio Tylko Madrid Martes, 30 de septiembre 2025, 12:10

Vuelta de tuerca en la Federación Española de Fútbol (FEF), lo más parecido a la casa de los líos, porque resulta que la justicia ordinaria ha dado la razón a Pedro Rocha y han anulado su inhabilitación por parte del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), una suspensión que permitió abrir el proceso electoral que terminó con la elección de Rafael Louzán al frente del máximo organismo del fútbol español. Según el juez, habría que dar marcha atrás y volver a los orígenes del proceso.

Este martes se conoció que el el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo ha admitido que Rocha debería haber podido presentarse a las elecciones a la presidencia de la la FEF y considera la resolución del TAD «contraria a derecho». Además, ordena «la retroacción de actuaciones al momento anterior al dictado de la resolución», lo que en teoría supone que peligra la continuidad de Louzán.

«El daño ya está hecho pero estudiaré con mis abogados las siguientes acciones a emprender porque está claro que fui objeto de un linchamiento injusto e improcedente», ha declarado el propio Rocha al conocer la sentencia favorable a sus intereses.

Cabe recordar que en julio de 2024, el TAD decidió inhabilitar al exdirigente extremeño por dos años e imponerle una una multa de 30.000 euros por destituir a Andreu Camps como secretario general del organismo con sede en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y por la rescisión del contrato con el despacho legal Tomás González Cueto y la personación de la FEF como acusación particular en la 'operación Brodie', un presunto entramado societario de Luis Rubiales y su 'guardia de corps' para enriquecerse con los contratos realizados alrededor de la FEF.

El TAD estimó que se extralimitó en sus funciones como presidente de la Comisión Gestora de la FEF al ejecutar el el 20 de septiembre de 2023 el despido de Camps sin consultar con el resto de miembros de su equipo de gobierno provisional. Y entendió en su resolución que las actuaciones de Rocha no superaban el «juicio de razonabilidad» y debían calificarse de «arbitrarias y groseras», toda vez que adoptó decisiones unilateralmente sin sometimiento a deliberación y votación del órgano colegiado.

Ahora, más de un año después, la Justicia vuelve a los orígenes y dictamina que el que fuera presidente de la FEF tras el polémico adiós de Rubiales sí tenía derecho a presentarse a los comicios. El juez considera la resolución del TAD «contraria a derecho» al no escuchar las alegaciones de Rocha, «creándole indefensión».

Este fallo supone un golpe implacable a la actuación del TAD, que había rechazado previamente las recusaciones presentadas por Rocha contra sus miembros en julio de 2024. La anulación judicial se fundamenta en defectos de procedimiento en la tramitación del expediente sancionador, específicamente en la vulneración del derecho de defensa del sancionado.

Indefensión

En consecuencia el tribunal ordena al TAD que instruya de nuevo el procedimiento, lo que implica que tendrá que repetir todo el proceso desde el inicio. «Quiero comunicar a la opinión pública en general y al mundo del fútbol en particular que la Justicia, la misma que me denegó por tres veces la suspensión cautelar de la sanción para evitar el perjuicio irreparable que me ha causado, ha acordado anular el procedimiento y por tanto también la injusta sanción a la que me he visto sometido durante más de un año». afirma Rocha. Y añade que de hecho, denuncia públicamente que el TAD «no actuó con la debida buena fe y lealtad».

Cabe recordar que el caso Pedro Rocha se enmarca en la crisis institucional de la FEF iniciada tras el escándalo de Luis Rubiales en el Mundial femenino de 2023 por su beso no consentido a a futbolista Jenni Hermoso y la posterior dimisión forzada del expresidente. Rocha, que era vicepresidente económico desde 2020, asumió interinamente la presidencia cuando Rubiales fue suspendido por la FIFA.

La denuncia que originó el expediente del TAD fue presentada por Miguel Ángel Galán, presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores (CENAFE), quien consideró que Rocha se había extralimitado en sus funciones como presidente de la gestora. El Consejo Superior de Deportes trasladó esta denuncia al TAD, que inició el procedimiento sancionador.