La guerra anunciada por un calendario exprimido

Un conflicto que se veía venir. Las ligas europeas y la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPro) ya denunciaron a la FIFA ante la Comisión ... Europea en octubre de 2024 por abusar de su posición dominante a la hora de establecer los calendarios de las distintos campeonatos de este deporte. Menos de un año después de que se diera altavoz a aquella reivindicación, las consecuencias de la acumulación excesiva de partidos se han llegado en forma de colisión entre LaLiga y el sindicato de jugadores (AFE).

El Real Madrid había solicitado que su primer partido liguero, previsto para el fin de semana del 17 de agosto contra Osasuna en el Bernabéu, se aplazara al 29 de octubre, tras alcanzar los blancos las semifinales del Mundial de Clubes, del que se despidieron el 9 de julio al caer con el PSG (4-0). El club presidido por Florentino Pérez adujo que su plantilla no tendría el tiempo suficiente de descanso y de preparación en pretemporada si no se atendía su petición, que la LaLiga desestimó. Además, el Juez Único de Competición dio la razón a la entidad dirigida por Javier Tebas al recordar que «no podrá autorizarse la suspensión y aplazamiento de un encuentro a fecha que suponga alteración del orden del calendario salvo razones de fuerza mayor».

Mientras que el Real Madrid estudia presentar un recurso ante Apelación y el TAD por no cambiar de fecha el duelo ante Osasuna (programado el 19 de agosto), la AFEha elevado la protesta al señalar a la patronal de no respetar un acuerdo verbal con el club blanco y el Atlético por el que se retrasarían sus partidos de la primera jornada liguera en caso de que disputasen la fase final delMundial de Clubes. El presidente del sindicato, David Aganzo, mantiene que LaLiga aceptó un posible aplazamiento, con lo que se respetaba los 21 días consecutivos de vacaciones de los futbolistas, recogidos en el convenio colectivo, y al menos tres semanas de preparación, como recomienda la FIFA. Tras la negativa a variar el calendario, Aganzo acusa a LaLiga de incumplir su palabra.

Pero el organismo presidido por Tebas ha contestado a esos reproches al asegurar que «no existió ningún acuerdo previo» con su director de Competiciones sobre «un eventual aplazamiento» de la primera jornada en caso de que Real Madrid o Atlético accedieran a la fase final del Mundial de Clubes, y agrega que su postura quedó «clara» en la junta de la Primera División (celebrada el 22 de mayo) en la que se aprobó el calendario de la temporada 2025-26».

Ni recortes, ni plazos

También argumenta LaLiga que los jugadores no ven recortados sus días de vacaciones y en que no hay ningún reglamento que fije la duración de la pretemporada. En el mismo sentido, se apoya en que ni la Ligue 1 francesa ni la Premier inglesa han aplazado el debut del PSG y el Chelsea (17 de agosto), finalistas del Mundial de Clubes. El mismo Tebas dijo hace unos días que «el Real Madrid quería 21 días de preparación. Va a tener 20. No creo que por un día pierdan contra Osasuna. Las otras ligas no van a retrasar sus inicios por el Mundial de Clubes».

En el RealMadrid preocupa que su equipo se mida a Osasuna sólo quince días después de que el próximo lunes arranque la pretemporada, un periodo insuficiente, a su juicio, para que sus futbolistas hayan descansado lo necesario y para preparar a la plantilla. Por su parte, la AFE subraya que quiere preservar la «salud» de los jugadores y estudia denunciar el actual convenio para que los 21 días de descanso se incluya en el siguiente convenio.

Esta contienda se enmarca en la batalla entre una FIFAque gobierna sin oposición el fútbol y las ligas, que demandan autonomía. Con torneos domésticos, copas, supercopas, Liga de Naciones, campeonatos continentales, Mundial de Clubes y un Mundial de selecciones inminente, el calendario no aguanta más.