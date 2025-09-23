El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Yeste podría debutar este fin de semana. E.C.

Fran Yeste se pasa al fútbol sala: «Me hace mucha ilusión volver a competir y que sea junto a mi hermano»

El exjugador del Athletic regresa a la competición deportiva de la mano del UFS Usansolo

Iñigo Agiriano

Iñigo Agiriano

Usansolo

Martes, 23 de septiembre 2025, 16:21

Fran Yeste (Basauri, 45 años) realizará hoy su primer entrenamiento con el UFS Usansolo, un equipo de fútbol sala que compite en la tercera división ... nacional. El que fuera jugador del Athletic se muestra ilusionado con este nuevo reto y con la posibilidad de jugar junto a su hermano Dani. «Hace un año volví a Bilbao tras bastante tiempo fuera y me atraía la idea de volver a introducirme en el mundo del deporte», cuenta a este periódico.

