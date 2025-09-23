Fran Yeste se pasa al fútbol sala: «Me hace mucha ilusión volver a competir y que sea junto a mi hermano»

Fran Yeste (Basauri, 45 años) realizará hoy su primer entrenamiento con el UFS Usansolo, un equipo de fútbol sala que compite en la tercera división ... nacional. El que fuera jugador del Athletic se muestra ilusionado con este nuevo reto y con la posibilidad de jugar junto a su hermano Dani. «Hace un año volví a Bilbao tras bastante tiempo fuera y me atraía la idea de volver a introducirme en el mundo del deporte», cuenta a este periódico.

El basauritarra, uno de los futbolistas con más clase de la historia de la entidad rojiblanca, confiesa que el fútbol sala le resulta atractivo. «Es un deporte dinámico, muy técnico y posicional, y eso me gusta». «Lo he visto mucho, pero llevo sin jugarlo desde que estaba en el colegio, algo de tiempo ha pasado», bromea.

El UFS Usansolo compite en el grupo 6 de la tercera división nacional. Entrena los martes y los jueves. Y este fin de semana comienza la liga. Se mide en casa al Aguraingo Oriamendi. El hermano de Yeste, Dani, llegó al equipo la temporada pasada y fue uno de los máximos goleadores. «Él jugó a fútbol mucho tiempo, pero hace años que se pasó al fútbol sala para estar junto a sus amigos», explica el excentrocampista de Athletic y Olympiacos, entre otros.

El vizcaíno cuenta que ha visto jugar a su nueva formación en varias ocasiones. «Sé que es un club de amigos, que entre ellos se llevan muy bien y que se divierten y compiten. Yo voy porque mi hermano me ha hablado muy bien y porque lo que yo he podido apreciar me gusta y me convence», señala. «La temporada todavía no había empezado y tenían fichas libres, así que me animé y lo confirmé la semana pasada», cuenta.

Aunque confiesa que ha estado varios años «alejado del deporte», el exfutbolista del Athletic confía en conseguir rápidamente «una mínima forma con la que poder competir y disfrutar». «Estoy con muchas ganas de ayudar a mis compañeros en todo lo que pueda», adelanta.

Etapa de entrenador

Entre 2014 y 2016 Yeste comenzó su carrera como entrenador aunque las cosas no salieron como esperaba. «Me di cuenta que era muy exigente y que te obligaba a pasar mucho tiempo fuera de casa. No me atraía mucho en ese sentido y preferí hacer otras cosas y dedicar más tiempo a mi familia y a mis negocios», señala.

Por último, preguntado por el Athletic, Yeste se muestra confiado. «El club lleva unos años a un nivel excelente, tiene una gran plantilla y Ernesto (Valverde) sabe sacar el máximo rendimiento de todos los jugadores. Es una temporada muy ilusionante, tanto para la afición como para los jugadores. Con la Champions tiene todos los alicientes para que sea un año bonito y para que todos disfrutemos del Athletic», apunta.