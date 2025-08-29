El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

José Mourinho dando instrucciones en el duelo ante el Benfica. Reuters
Fútbol internacional

El Fenerbahçe despide a José Mourinho con una indemnización millonaria

La eliminación ante el Benfica en la previa de la Champions ha sido el detonante final que le ha costado el puesto al técnico portugués

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Viernes, 29 de agosto 2025, 11:35

José Mourinho ha sido destituido como técnico del Fenerbahçe. Tras la eliminación ante el Benfica en la fase previa de la Champions, la directiva del club turco no ha tardado ni 48 horas en anunciar el despido fulminante del entrenador portugués mediante un comunicado en sus redes sociales. Una marcha que no será barata, ya que tendrán que pagar una cifra cercana a los 20 millones de euros de indemnización.

«Hemos despedido a José Mourinho, quien ha sido el entrenador de nuestro equipo desde la temporada 2024-2025. Le agradecemos su esfuerzo por nuestro equipo y le deseamos éxito en su carrera», explica de manera concisa el comunicado del club turco.

La noticia llega después de volver a quedarse fuera de la Champions, tras perder 1-0 contra el Benfica, en un partido en el que no llegaron ni a tirar a portería y que les clasifica para la Europa League. Mourinho deja de esta forma al equipo turco fuera de la máxima competición de clubes y en séptimo lugar en la Superliga turca, con una victoria y un empate.

Críticas del portugués a la directiva

Esta misma semana en la previa del partido ante el conjunto portugués, Mourinho mostró su descontento ante la falta de nuevas incorporaciones, criticando a los dirigentes del Fenerbahçe: «No creo que se haya hecho ningún esfuerzo extra para los fichajes. Si la Champions fuera el objetivo principal de nuestro club, creo que algo habría ocurrido con los nuevos fichajes para los partidos ante Feyenoord o Benfica», señaló el técnico, generando un gran revuelo con sus palabras.

Sin embargo, el descontento viene por ambas partes ya que la junta del Fenerbahçe tampoco estaba satisfecha con el trabajo de Mourinho. Ya que ni ha conseguido meter al equipo en la Champions y en la Superliga turca se ha visto superado por el Galatasaray, su eterno rival.

