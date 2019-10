España se clasifica para la Eurocopa 2020 y jugará en Bilbao 53 años después

España cumplió su objetivo y logró sellar en el descuento su billete para la séptima Eurocopa consecutiva gracias a la aparición de Rodrigo Moreno entre un mar de piernas. La histórica clasificación permitirá a La Roja volver a jugar en Bilbao 53 años después.

La Roja más mutante salió con grandes dudas y dos empates de la exigente ventana otoñal en tierras nórdicas, elegantes, fascinantes, llenas de sorpresas y contrastes. Lejos de despejar incógnitas, el combinado español las incrementó en Solna, donde la tropa de Luis Aragonés tocó fondo hace 13 años, antes de ser campeona. Le faltaron a esta selección gol, si bien el portero Olsen fue el mejor del partido junto a su colega De Gea, lesionado y todo, más registros y solidez defensiva.

Acertado o no, es indiscutible que el técnico catalán, un fenómeno en sus comparecencias futboleras pero novato para mostrarse ante los focos de un enorme escaparate, es fiel a sus ideas. Sostiene que España es la selección más completa de Europa, hasta el punto de que podría hacer dos alineaciones diferentes sin resentirse, y no es una pose. Lo demuestra con hechos que no le dan la razón. Tras el empate ramplón en Oslo y en el día marcado para disipar dudas y alejar fantasmas, resulta que el técnico catalán dispuso hasta seis novedades y generó más lío.

No le tembló el pulso al relegar a Busquets, señalado por parte de la crítica y al que hizo una encendida defensa en la víspera. Tampoco dudó en su idea de alternar a los guardametas, con el riesgo que ello conlleva. Kepa no estará feliz tras errar en la acción del penalti en Noruega y ser carne de banquillo tres días después, y De Gea, titular en Solna, se examina cada vez que actúa con La Roja desde el ingrato Mundial de Rusia. Con este método puedes cagarte al final a los dos porteros.

1 Suecia Olsen, Lustig, Granqvist, Lindelöf, Bengtsson, Larsson, Olsson, Ekdal (Svensson, min. 83), Forsberg, Berg (Andersson, min. 90) y Quaison (Isak, min. 77). 1 España De Gea (Kepa, min. 58), Carvajal (Navas, min. 81), Albiol, Iñigo Martínez, Bernat, Rodrigo Hernández, Fabián Ruiz, Thiago (Rodrigo Moreno, min, Oyarzabal, Gerard Moreno y Ceballos. Goles: 1-0: min. 50, Berg. 1-1: min. 90, Rodrigo Moreno. Árbitro: Jean Turpin (Francia): Mostró amarilla a Jan Andersson, seleccionador sueco, Ceballos, Fabián, Rodrigo Hernández y Berg. Incidencias: 50.000 espectadores, de ellos medio millar de españoles, llenaron el Friends Arena de Solna en una noche lluviosa y no muy fría, con 8º. Albiol ejerció de capitán español y Gerard Moreno debutó. Partido de la octava jornada de clasificación para la Eurocopa 2020 en el grupo F Euro.

No tiene suerte el guardameta del United con España. Esta vez, hizo ya en el primer acto una intervención colosal a mano cambiada, tras un gran cabezazo de Quaison, delantero del Mainz, pero jugó con problemas musculares desde antes de lucirse. Pese a que el doctor Óscar Celada y el técnico le decían que se arrojase al césped para ser atendido, De Gea quiso seguir hasta que se rompió a media hora del final. No podía golpear bien en largo y quizá por ello comprometió en un par de ocasiones a Rodri, con más presencia que Busquets, al menos física.

También varió España en el dibujo. Apuntó Moreno que el 4-3-3 suele desaparecer cuando el balón rueda, pero esta vez España formó con un rombo en el centro del campo. Rodri y Ceballos en los vértices defensivo y ofensivo, respectivamente, y Fabián y Thiago más hacia los costados. Arriba, el debutante Gerard Moreno y Oyarzabal, que se mantuvo en el equipo junto a Albiol, Fabián, Bernat y Ceballos.

Comenzó bien La Roja, rápida y profunda, muy ambiciosa con esa presión alta que exige su técnico. Carvajal penetró fácil y se generaron hasta cuatro grandes oportunidades pronto. Hacia el minuto 20, España había dado más de 200 pases, por una treintena de su timorato rival. El portero Robin Olsen, del Cagliari italiano, sujetaba a los escandinavos. Detuvo un tiro de Fabián con marchamo de gol -no tiene suerte el medio del Nápoles en sus disparos-, un remate a bocajarro de Rodri y un cabezazo de Gerard. Thiago tuvo un gol hecho, pero buscó salir por la puerta grande, solo ante el portero, y pudo acabar en la enfermería.

Altibajos

Como le ocurrió en Oslo, decrecieron el ritmo y la intensidad de España ya en el último tramo del primer acto. Los suecos, aburridos pero bien armados, forman un bloque notable. Es el mismo grupo del pasado Mundial, donde fueron cuartofinalistas, con Quaison y Olsson, fino centrocampista del Krasnodar ruso, como únicas novedades. También posee mucha presencia, clase y peligro Forsberg, el enganche del Leipzig. Pero sobre todo, atacaban a través de sus laterales Lustig y Bengtsson.

En el repliegue no estuvo nada bien España. En su inercia por defender hacia adelante, con frecuencia se desajusta si el rival supera la primera presión. Thiago, más efectista que efectivo, defiende poco y mal. Todo el mundo espera más de él, pero algún defecto tendrá, además de esas graves lesiones que le han maltratado, si no termina de enamorar a sus entrenadores. Sufrió en un escenario rudo donde cada córner se celebra como medio gol y el pragmatismo se impone.

Salió aún más dormida España tras el descanso y los vikingos se vinieron arriba. Tanto que anotó Marcus Berg, a placer, tras dos rechaces del portero toledano a bocajarro. Se despistó en un balón pasado Bernat, además de resbalarse. De Gea se vio bien, lanzó de nuevo en largo y su músculo dijo basta. Error suyo, en su afán por darlo todo, y del cuerpo técnico por mantenerlo. Un cambio regalado. Poco después, fuera Thiago, dentro Rodrigo Moreno y vuelta al 4-3-3. El valencianista, ya con Navas también sobre el césped, puso un punto de cordura.