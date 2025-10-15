El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El divertido baile de Julen Lopetegui para celebrar la histórica clasificación de Qatar para el Mundial 2026

B. V.

Miércoles, 15 de octubre 2025, 21:28

Qatar tiene un nuevo ídolo. Se trata de Julen Lopetegui, quien ha logrado que la selección nacional qatarí se clasifique por primera vez en su historia para el Mundial de fútbol, si bien jugó la cita de 2022 gracias a ser el anfitrión del campeonato.

En la celebración, el técnico vasco lo pasó en grande. Rodeado de sus jugadores, el entrenador comenzó a bailar mientras los futbolistas aplaudían y coreaban. Lopetegui, que irradiaba felicidad, se marcó unos pasos muy atrevidos.

«¡El míster está en modo fiesta total!», escribió la cuenta oficial de la selección de Qatar en sus redes sociales, compartiendo el vídeo de Lopetegui.

La selección de Qatar logró el billete para el próximo Mundial de fútbol después de ganar 2-1 a Emiratos Árabes Unidos, y consiguiendo así la primera plaza de su grupo. El combinado nacional qatarí es el séptimo equipo de la Federación Asiática de Fútbol (AFC), tras Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania y Australia, que logra clasificarse a la cita mundialista.

