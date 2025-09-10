El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Detenido un hincha del Oviedo por insultos racistas a Mbappé en el Tartiere EFE

Detenido un hincha del Oviedo por insultos racistas a Mbappé en el Tartiere

El seguidor fue arrestado tras ser identificado en vídeos y se enfrenta a un delito de odio y contra la integridad moral

Aitor Echevarría

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:59

La Policía Nacional ha arrestado en Oviedo a un aficionado del conjunto carbayón por realizar gestos y sonidos de carácter racista contra Kylian Mbappé durante el encuentro que enfrentó al Oviedo con el Real Madrid el pasado 24 de agosto en el estadio Carlos Tartiere.

Según informó este miércoles la Jefatura Superior de Asturias, el hombre imitó los movimientos y sonidos de un mono en el minuto 37, coincidiendo con el primer tanto del delantero francés. La Liga presentó una denuncia tras el partido al considerar que las imágenes, difundidas en televisión y redes sociales, atentaban contra la integridad moral del jugador y fomentaban el racismo en el deporte.

El detenido fue identificado gracias al análisis de grabaciones y, tras declarar en dependencias policiales, quedó a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Oviedo, en funciones de guardia. Ha sido propuesto para sanción administrativa en aplicación de la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, que contempla multas de hasta 650.000 euros y la prohibición de entrada a recintos deportivos.

La investigación ha sido trasladada también a la Fiscalía Delegada contra la Discriminación, ya que los hechos podrían constituir un delito de odio castigado con penas de hasta tres años de prisión, de acuerdo con el Código Penal.

