Desalojan el campo y suspenden 15 minutos el partido Lutxana-Retuerto por el intercambio de insultos entre aficionados

Era un partido de alto voltaje, de «alta tensión», describen los aficionados. En Serralta, el Sporting de Lutxana y el Retuerto se jugaban el ascenso ... a Preferente desde las 11.30 horas. Las gradas estaban llenas antes de la cita y los cánticos podían escucharse a muchos metros de distancia. «Un derbi para la historia. Serralta, último escalón para el ascenso», rezaba la invitación del SD Retuerto al encuentro en sus redes sociales. Y al final la tensión se disparó cuando el intercambio de insultos entre un sector de las aficiones llevó al árbitro a parar el partido durante unos quince minutos. El tiempo necesario para desalojar a los hinchas conflictivos.

El choque no se ha reanudado hasta que los espectadores señalados por el árbitro, unas 60 personas en total, -«principalmente jóvenes», según varios testigos-, han abandonado el recinto. Desde el Sporting de Lutxana se solicitó la presencia de la Ertzaintza para que la situación «no se fuera de las manos» y los agentes acudieron por si era necesario escoltar al árbitro hasta el coche, según explicaron a este periódico. Algo que se incluye en el protocolo de agresiones verbales.

La retahíla de insultos entre hinchas pero también hacia jugadores y equipos técnicos ha incluido palabras como «hijo de puta», «gordo» o «tonto», según han relatado varios de los espectadores presentes, que han descrito haber sido testigos de «muchísima tensión». Y es que la violencia verbal ha ido en aumento según avanzaba el choque, en el que los de Lutxana iban perdiendo.

Según la versión de un delegado del Retuerto, que se ha impuesto por 3-2, los de la afición contraria «han empezado a increpar, insultar, han estado tirándonos cosas... Los nuestros han marcado y lo han celebrado en la grada, así que se han puesto más exaltados. Después había un saque de banda, no han devuelto el balón y han parado el partido. Han expulsado a los aficionados, igual a algunos del Retuerto también, y se ha reanudado».

«El partido se nos iba de las manos»

«Ha sido una vergüenza lo que ha pasado», ha lamentado el delegado del Sporting de Lutxana Joseba Laviña. «Hemos llamado a la policía para evitar posibles incidentes porque veíamos que el partido se nos iba de las manos. Se ha expulsado a aficionados de ambas aficiones. Si no el partido no se reanudaba. Ha tenido que desalojarles su propia gente de los clubs, y hasta que no ha llegado la policía no se ha reanudado», ha detallado tras la finalización del encuentro. «Se veía venir. Han sido unos descerebrados de ambas aficiones. Insultaban al público, a los jugadores, entre ellos... Preveíamos que se iba a liar y hemos llamado a la Policía para que se calmaran los ánimos», ha aclarado.