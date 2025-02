Flick, optimista sobre Lamine Yamal: «Creo que podrá jugar ante el Atlético»

Ignacio Tylko Madrid Lunes, 24 de febrero 2025, 13:53 | Actualizado 14:40h. Comenta Compartir

Hansi Flick, el pragmático entrenador del Barça que este lunes cumple 60 años, se muestra optimista de cara al tramo decisivo de temporada que se avecina, con el primer asalto de la semifinal de Copa del Rey ante el Atlético el horizonte más próximo. Un duelo marcado por el recuerdo del afortunado triunfo del equipo del Cholo en la Liga, con un gol de Sorloth en el descuento, y por la situación física de Lamine Yamal, que apunta al once aunque no se ejercitó en la previa para proteger el pie que se dañó tras el pisotón sufrido en el choque liguero ante Las Palmas.

«Habrá que esperar para saber si puede jugar, pero creo que sí. Veo la situación positiva por lo que ha dicho el doctor. Y le queremos con nosotros», anticipó el preparador alemán sobre Lamine. ¿Más protección por parte de los árbitros? «No podemos pedir que se proteja salo a Lamine, al que le hicieron una falta de verdad y no hubo tarjeta, sino también a Raphinha, a todos los jugadores, no solo a los especiales que tanto gustan en España por los uno contra uno».

¿Momento clave del curso?: «Vamos a por todo en todos los partidos. Ahora estamos enfocados en este encuentro ante el Atlético, que es el más importante. La mentalidad del equipo es buenísima, es increíble. Y el ambiente es lo que realmente me gusta, y estoy muy feliz por ello». Sobre la derrota liguera ante este rival, Flick ve el vaso medio lleno: «Lo positivo que aprendimos es que podemos jugar buen fútbol. Demostramos un nivel alto. Tenemos que aprovechar las ocasiones, lo importante es marcar goles. Y hay que tener en cuenta que son dos partidos, no solo uno».

Nada de lamentarse por tener que jugar la vuelta en el Metropolitano: «No pienso en si ahora son dos partidos. No podemos elegir. Queremos jugar. Jugamos en casa primero, pues ya está. Necesitamos a la afición, para darnos su apoyo. El Atlético es un equipo genial, ha invertido. Tiene mejores defensas, atacantes..., será un partido duro».

Flick evitó entrar en polémicas sobre los motivos por los que prefiere a De Jong respecto a Marc Casadó y se limitó a decir que los dos «ofrecen cosas diferentes». Dijo que hay que cuidar desde el punto de vista físico a Dani Olmo, que partió desde el banquillo para descerrajar a Las Palmas, y fue más duro al cuestionarle sobre la insistencia de Tebas acerca de que el internacional español no debería estar inscrito en el Barça: «Me sorprenden las cosas que pasan en España y en el club», enfatizó. «Estoy feliz de estar aquí» matizó.

El Benfica, más descanso

Se lamentó de que el Benfica tenga una semana de descanso antes de enfrentarse al Barça en los octavos de final de la Champions. «No estamos felices, pero no está en nuestras manos. A veces es difícil hablar con la Federación y LaLiga, lo vi en Alemania. Lo intentaremos gestionar bien».

¿Cumplir 60 años?: «Es un año más que ayer. No es importante. Solo lo sé si miras al número. Está bien, estoy bien. Esta noche no dormiré mucho, por la edad. Pero estoy bien, tengo salud, una familia fantástica y un club maravilloso», bromeó el técnico alemán en su onomástica. Lo que más le satisface es el ambiente que observa en el Barça. «Somos solo uno, hay unión, defendemos unos colores. Somos casi una familia y esto es lo más importante. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Estoy muy feliz. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Todos encajas y esto no es fácil. El personal lo hace fantástico».