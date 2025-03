Un árbitro recoge en el acta insultos y amenazas del Romo juvenil tras suspender un partido

El partido de la Liga Vasca Juvenil entre el Añorga y el Romo que se disputaba el pasado sábado en el campo donostiarra de Rezola ... fue suspendido por el árbitro, quien asegura que posteriormente fue insultado y amenazado por integrantes del conjunto vizcaíno. El acta arbitral refleja que «en el minuto 75 de partido, y con el resultado de 1-0 y con un saque de banda a favor del Añorga, el equipo visitante Romo FC se niega a continuar jugando el partido. Tras hablar con el capitán de dicho equipo y reafirmarme que no iban a continuar jugando, tomo la decisión de suspender el encuentro».

Pero, según el colegiado, después dar por concluido el encuentro, recibe insultos y amenazas por parte de integrantes del Romo. Ya en el vestuario, el árbitro incluye en el capítulo de incidencias que el segundo entrenador del Romo, que se encontraba en la grada cumpliendo un partido de sanción por acumulación de amonestaciones, «ha venido a mi vestuario dirigiéndose a mí de la siguiente manera: 'Te vas a cagar, soy letrado y te voy a meter por lo penal. Te has equivocado y lo vas a pagar. Me cago en la puta, me voy a ir porque al final la voy a acabar liando, que puto sinvergüenza', teniendo que ser sujetado y sacado de los vestuarios por técnicos del Añorga KE mientras se encaraba conmigo. Tras la comprobación del acta, se ha dirigido a mí de la siguiente manera: 'No vas a salir del vestuario, estoy llamando a la Ertzaintza, te vas a cagar', manteniendo su actitud agresiva y teniendo que ser nuevamente alejado de la zona de mi vestuario».

En el acta también aparece que fue expulsado un jugador vizcaíno en el minuto 75 por dirigirse al colegiado utilizando la expresión «qué puta vergüenza». El mismo informe apunta que cuando los jugadores y técnicos del Romo se alejaban de los vestuarios, identificó a un jugador del equipo getxotarra «dirigiéndose a mí de la siguiente manera: 'Puto calvo, Don Limpio cabrón'».

El Romo recurre

El Romo niega las acusaciones recogidas en el acta y presentará un recurso ante el Comité de Disciplina de la Federación Vasca «de 25 páginas y con 18 pruebas de cargo», indica el presidente del club vizcaíno, Mikel Expósito. Este directivo niega los insultos al trencilla y explica que su equipo no había enviado delegado y su técnico fue expulsado por doble amonestación en el minuto 65, por «desaprobar con palabras una de mis decisiones», según el acta arbitral. Expósito sostiene que «en el minuto 74 nuestro capitán solicitó hacer cambios, porque es quien debe pedirlo cuando no hay entrenador ni delegado en el banquillo». La versión del Romo apunta que el árbitro no permitió llevar a cabo las sustituciones entonces ni tampoco en el minuto 75, y que se dirigió a un jugador preguntándole si «vais a pedir cambios cada vez que sale el balón. Le respondió que sí y suspendió el partido».

El presidente del Romo añade que su entrenador estuvo dialogando después con el árbitro durante 20 minutos en la caseta. «El árbitro realiza varias llamadas y nos ofrece reanudar el partido o quedar en otro momento para jugar lo que queda, pero, lógicamente, el Añorga se niega porque muchos jugadores suyos ya se habían duchado. El árbitro tuvo que permitir hacer los cambios solicitados por parte del capitán en esa situación. Luego se dio cuenta de que se había equivocado y nos ofrece reanudar el partido», sostiene Expósito.