Ligue 1 Apartan a Poyet tras liarla en rueda de prensa El técnico uruguayo Gustavo Poyet / AFP El técnico uruguayo tuvo varias salidas de tono por no haber sido conocedor del repentino traspaso de uno de sus mejores jugadores COLPISA/AFP Madrid Viernes, 17 agosto 2018, 17:58

El presidente del Burdeos, Stéphane Martin anuncio la destitución provisional del técnico uruguayo Gustavo Poyet, por sus declaraciones públicas tras el triunfo del equipo ante el Mariupol en la tercera ronda de la Europa League. El también ex del Betis se quejó del traspaso de Laborde a Montpellier y dijo que había sido su «peor día» desde que llegó al equipo. Además, añadió que lo que se había hecho con Laborde era «una vergüenza».

«Lo han hecho contra mí, contra los jugadores y contra los aficionados. No puedo aceptarlo. Necesito una explicación pública para entenderlo. Si lo hacen veré si continúo o no», afirmó. «No me importan los dirigentes del club que hablan por detrás y quieren matarme a mis espaldas. He visto en los periódicos informaciones que solo tres personas aparte de mí conocían, así que se quién habla a mis espaldas», sentenció en sala de prensa.

Gustavo Poyet ya no es entrenador del Girondins por discrepancias con la directiva sobre el mercado. Y discrepancias es suave: ayer no escondió su cabreo en rueda de prensapic.twitter.com/LSREKtqgrJ — Aitor Lagunas (@aitorlagunas) 17 de agosto de 2018

Poyet salió del centro de entrenamiento del club tras mantener un encuentro con Martin. El presidente reconoció que se había producido «un deterioro progresivo» de las relaciones en los dos últimos meses. Actitud que atribuyó a una «frustración y probablemente un estrés por la falta de fichajes».

Sin embargo, el propio Martin reconoció que «se superaron los límites». «No se puede tolerar que un cuadro superior diga tales cosas de una institución. Tener personalidad y temperamento no excluye respetar reglas básicas y respetar una institución», reiteró el francés.

Y es que, lo que en principio iba a ser una semana de suspensión, parece que va a desembocar en el fin de siete meses de trabajo debido a las amenazas públicas contra la directiva y a una actitud desafiante del uruguayo. Una actitud que también recuerda a la ofrecida en el club bético, debido tanto a los malos resultados cosechados durante su estancia como a las llamativas declaraciones en rueda de prensa.