El alcalde de Mérida estalla contra la Real Sociedad: «Mamarrachos»

El alcalde de Mérida, el socialista Antonio Rodríguez Osuna, cargó duramente contra la Real Sociedad tras la eliminación de la Asociación Deportiva Mérida frente al filial txuri-urdin en la semifinal del playoff de ascenso a Segunda División. El partido de vuelta, disputado en Zubieta, terminó con victoria por 0-1 para el Mérida, pero el Sanse, gracias a su ventaja en la ida (1-2) y a su mejor clasificación durante la temporada, logró el billete para la final.

Rodríguez Osuna no tardó en criticar la actitud del club donostiarra, especialmente en lo que respecta al trato hacia los jugadores del Mérida. En sus redes sociales, el alcalde expresó su desagrado por el hecho de que, una vez terminado el partido, los jugadores emeritenses no pudieran despedirse de sus aficionados. «Se puede tener menos clase que la Real Sociedad, que tiene la música a toda hostia con el estadio vacío y no deja despedir a nuestro equipo, la Asociación Deportiva Mérida», publicó, cerrando el mensaje con un «mamarrachos».

Las críticas de Osuna se unieron a las protestas de los aficionados del Mérida, quienes se quejaron de las condiciones del estadio de Zubieta, donde se jugó el encuentro debido a las obras en Anoeta. Los seguidores del equipo extremeño señalaron que las instalaciones no estaban preparadas para un partido de esta importancia, y que el precio de entradas, 30 euros por una grada de cemento sin asientos adecuados, no estaba justificado. Además, algunos aficionados mencionaron que la grada de talud, llena de barro y piedras, hacía aún más incómoda la experiencia.