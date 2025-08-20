El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Raíllo tendido en el suelo, durante el gol que marca Ferrán Torres, en el partido de la primera jornada de La Liga que RCD Mallorca y FC Barcelona han disputado en Son Moix. Cati Cladera
Análisis

Vuelven las polémicas arbitrales. ¿Por qué nos gustan tanto?

Alberto del Campo Tejedor

Catedrático de Antropología Social en la Universidad Pablo de Olavide

Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:21

Ha vuelto la Liga. Y, a tenor de los debates suscitados entre los aficionados tras los primeros partidos, pareciera que más que los goles echábamos ... de menos en verano las polémicas arbitrales. Que Lamine Yamal comience el campeonato con una nueva exhibición en el uno contra uno resulta menos jugoso que la decisión arbitral que permitió el gol de Ferrán Torres, cuando el mallorquinista Raíllo se encontraba K.O. en el suelo, tras recibir un balonazo en la cabeza. Como siempre, las controversias más frecuentes son las que giran en torno a los penaltis. ¿Mereció la pena máxima la caída de Nico Williams tras el pisotón del sevillista Juanlu? ¿Por qué nos gustan tanto las polémicas arbitrales?

