Detenido al ladrón que robó la bicicleta de 20.000 euros del piloto de MotoGP Jorge Martín en Cheste El arrestado, un preso en permiso penitenciario al que se atribuyen otros hurtos, fue identificado en una gasolinera gracias a las cámaras de videovigilancia

L. González Domingo, 7 de diciembre 2025, 16:59 Comenta Compartir

La Guardia Civil ha detenido en Madrid a un hombre de 44 años que había sustraído la bicicleta del piloto de MotoGP Jorge Martín el pasado mes de noviembre durante la celebración del Gran Premio de Cheste. Según han indicado, se trata de un preso que se encontraba de permiso penitenciario, con varios antecedentes por delitos contra el patrimonio y por hurtos, entre ellos el de un vehículo a motor de un concesionario.

Tras denunciar el robo de la bicicleta, de la marca Pinarello y valorada en unos 20.000 euros, al tratarse de un modelo muy exclusivo del que solo existen dos en el mundo, se puso en marcha una investigación, revisando en un inicio las cámaras de videovigilancia del circuito. La bici estaba en una zona restringida donde se encontraban las pertenencias de las distintas escuderías.

Los agentes analizaron el lugar donde se produjeron los hechos, y también las instalaciones cercanas, entre ellas una gasolinera próxima. Tras visualizar las cámaras de este establecimiento, se pudo comprobar que un hombre había entrado con la bicicleta mientras se hacía pasar por personal de una de las escuderías de competición. También quedó reflejado en distintas grabaciones, y tras entrevistar a varios testigos, que este hombre había extraído la bici de la zona del motor-home el mismo día en que desapareció.

Finalmente el varón, con domicilio en Madrid, ha sido localizado esta semana en un barrio de la capital. La investigación ha sido llevada a cabo por guardias civiles del Equipo de Policía Judicial de Ribarroja (Valencia) en coordinación con el Puesto Principal de Majadahonda (Madrid), y han confirmado que estaba siendo investigado por la comisión de varios delitos de hurto. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Requena número 2, en Valencia.

El robo se produjo cuando Jorge Martín estaba compitiendo en el Gran Premio de Motociclismo en MotoGP, finalizando en el puesto 21. Un mal día que tuvo continuación al percatarse de que su preciada bicicleta, con la que se ha fotografiado en numerosas ocasiones, había desaparecido.