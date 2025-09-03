La UCI condena los altercados propalestinos en Bilbao y pide preservar «la seguridad» de los ciclistas El máximo organismo defiende su «neutralidad política» e insiste en «el papel unificador y pacificador del deporte»

Gabriel Cuesta Miércoles, 3 de septiembre 2025, 21:25 | Actualizado 22:23h. Comenta Compartir

La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha condenado «firmemente» las protestas propalestinas en Bilbao que han obligado a adelantar tres kilómetros la meta para neutralizar la etapa 11 de La Vuelta y dejarla sin ganador. Por ello, el máximo organismo ha reiterado «la importancia fundamental de la neutralidad política» de las organizaciones deportivas dentro del Movimiento Olímpico e insiste en «el papel unificador y pacificador del deporte». «Los principales eventos deportivos internacionales encarnan un espíritu de unidad y diálogo, trascendiendo las diferencias y las divisiones», defiende en el texto difundido.

«A la UCI también le gustaría reiterar que el deporte, y el ciclismo en particular, tiene un papel que desempeñar en reunir a las personas y superar las barreras entre ellas, y bajo ninguna circunstancia debe utilizarse como herramienta de castigo», continúa en referencia a unos altercados que se han saldado con tres detenidos, cinco identificados y cuatro ertzainas heridos. Los manifestantes de la Gran Vía trataron de derribar las vallas y lanzaron panfletos en el primer paso del pelotón.

Las protestas han dificultado la celebración de la prueba también en Enekuri, El Vivero, Pike Bidea... Lo que ha puesto en peligro la integridad de los corredores, como el momento en el que varias personas desplegaron una pancarta ocupando todo el ancho de la carretera de El Vivero, lo que obligó a los ciclistas a aminorar la marcha y rodear por el lateral. Por ello, la UCI ha mostrado «su solidaridad y apoyo a los equipos y su personal, así como a los ciclistas, que deberían poder ejercer su profesión y perseguir su pasión en condiciones óptimas de seguridad y serenidad».

Previamente a todo ello, en la explanada de San Mamés, los representantes de los equipos se reunieron con miembros del sindicato de ciclistas y los organizadores de la carrera. Según informó Eurosport, la reunión se produjo «para plantear la retirada del equipo Israel ante las protestas propalestina con el objetivo de tratar la seguridad de los ciclistas». Una circunstancia que ya había sucedido en varias jornadas anterior.

Salvo novedad, el equipo Israel-Premier Tech tomará la salida en la etapa 12, tal y como han confirmado a través de sus redes sociales.