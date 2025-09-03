Reunión entre ciclistas y organización para tratar la continuidad del Israel en La Vuelta Varios equipos sopesan pedir su retirada para garantizar la seguridad de los ciclistas en carrera

La etapa de La Vuelta en Bilbao ha comenzado con algo de retraso. Un ciclista de cada equipo ha hecho un corro en la línea de salida y se han reunido con la organización de la carrera para tratar la continuidad del equipo Israel. El episodio ocurrido ayer en Lombier (Navarra), en el que tres protestantes invadieron la carretera y obligaron al pelotón a frenarse, lo que causó la caída de Simone Petilli (Intermarché), ha generado la preocupación en la cúpula de varias escuadras.

La reunión entre los representantes de los equipos para tratar la seguridad de los ciclistas y la continuidad del equipo Israel ante las protestas propalestina.#LaVuelta25 pic.twitter.com/fNWDYPsMy2 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 3, 2025

Los portavoces, entre ellos Marc Soler del UAE, ganador de la última etapa de la ronda española en BIlbao, han conversado durante varios minutos con los dirigentes. Algunos de ellos se sienten inseguros ante las reiteradas protestas propalestinas que se están produciendo prácticamente en cada etapa y especialmente seguidas desde que la prueba llegó a España en la quinta etapa. Cada uno ha expresado sus posturas, pero no se ha tomado ninguna medida y los siete corredores del Israel han tomado la salida junto al resto del pelotón.

Antes del inicio de la etapa, la Asociación de Corredores Profesionales (CPA), presidida por Adam Hansen, abordó el tema con un comunicado : «El ciclismo es un deporte muy exigente que exige un esfuerzo sobrehumano a los atletas, quienes ya se enfrentan a retos físicos a diario. Es inaceptable que se sumen peligros externos a estas dificultades. No toleraremos acciones peligrosas e irresponsables por parte de una minoría que pongan en riesgo la vida de nuestros miembros. Instamos a las autoridades españolas a hacer todo lo posible para garantizar la seguridad de la carrera y proteger a los corredores», afirma la nota. «Su profesionalismo y capacidad de respuesta son esenciales para garantizar que la Vuelta siga siendo una competición deportiva y no un lugar donde existan riesgos innecesarios. Todos tienen derecho a expresar su opinión, pero esto no puede suceder a expensas de los atletas que simplemente hacen su trabajo».

El propio Petilli, caído ayer, ha pedido respeto a los ciclistas en su cuenta de Twitter. «Entiendo que no es una buena situación, pero ayer tuve un accidente debido a una protesta en la carretera. Por favor, solo somos ciclistas y estamos haciendo nuestro trabajo, pero si continúa así nuestra seguridad ya no está garantizada y nos sentimos en peligro. ¡Solo queremos correr! ¡Por favor!».