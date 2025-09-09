Nuevo polémico comentario de Perico Delgado sobre las propuestas propalestinas en la Vuelta

G. C. Martes, 9 de septiembre 2025, 19:04 Comenta Compartir

El exciclista Perico Delgado ha vuelto a protagonizar un polémico comentario por las protestas propalestinas. Esta vez, en referencia a los activistas que se manifestaban a tres kilómetros de la llegada y que han obligado de nuevo a alterar la meta, adelantándola varios kilómetros en Galicia, como ya sucedió en Bilbao. Finalmente, los ciclistas se pararon en el pueblo de Mos y no en Castro de Herville, ocho kilómetros más arriba. «Qué gran negocio el que haya vendido las banderas, eh», soltó el comentarista cuando la retransmisión de RTVE enfocaba a los manifestantes

Hay que ser mala persona y despreciable para trabajar en la televisión pública y saltar en mitad de una retransmisión en directo en la 1 de TVE semejante barbaridad cuando han asesinado a miles de niños inocentes.



"Que gran negocio el que haya vendido las banderas ee" pic.twitter.com/1C7mIetw1L — Amantes del Ciclismo (@amantes_cycling) September 9, 2025

No es la primera vez que en esta ronda española Delgado realiza quejas que han suscitado cierta polémica. Por ejemplo, cuando en Bilbao se adelantó también la meta unos 3 kilómetros por las protestas. «Es una pena lo que está pasando, pero creo que la protesta ya ha quedado manifiesta un día más (...) A nivel popular estamos todos concienciados de lo que está pasando ahí, que es horrible», comenzaba el comentarista. Delgado ha lamentado que «por desgracia» La Vuelta está sufriendo este tipo de acciones, a las que atribuía a «plataformas».

En uno de los incidentes, cuando las autoridades apartaban de la autopista a los manifestantes en uno de los puertos de montaña de la etapa bilbaína y los corredores podían retomar la carrera, ha insistido. «¡Pues ya está arreglado el problema de Israel y Palestina!», exclamaba con ironía el bicampeón de la ronda española. Precisamente, Delgado ya defendió la semana pasado que «La Vuelta poco va a arreglar» acerca de la situación en Gaza y que «los únicos que pueden cortar el bacalao» son «Estados Unidos y el señor Trump». «Que le hagan la protesta a él y no a los ciclistas», zanjaba.