El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La Vuelta a España

Juan Ayuso saca el genio que lleva dentro y gana en Cerler

El alicantino se desquita del mal sabor de boca de ayer y logra desde la fuga la primera victoria española en La Vuelta y la tercera consecutiva del UAE en otra jornada de sesteo de Vingegaard

Iván Benito

Iván Benito

Viernes, 29 de agosto 2025, 17:46

La Vuelta está hecha a imagen y semejanza de Cerler. La localidad oscense que da nombre a la mítica cima está dividida en dos barrios. ... Un casco antiguo muy cuidado y una segunda parte de apartamentos y hoteles para turistas. Dos realidades distintas. Como en la carrera. Por un lado se lucha por la etapa, hasta que Juan Ayuso exhibe su talento y la rompe, y por otro se toman posiciones para la general, que sigue con pocos cambios y cortas diferencias. Los favoritos van con la calculadora. Vingegaard cree que le van saliendo las cuentas. Ayuso rompió ayer las suyas y saca su genio. No quiere oír a nadie.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Primitiva del jueves da su gran bote de 62 millones a un único ganador en el norte de España: resultados del 28 de agosto
  2. 2

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni
  3. 3

    Escándalo en Italia por la difusión de fotos íntimas de mujeres, entre ellas la primera ministra Meloni
  4. 4

    El Athletic recibirá en San Mamés a PSG, vigente campeón, y al Arsenal
  5. 5

    Polémica decisión de un alcalde navarro por eliminar las ayudas a la natalidad a los inmigrantes
  6. 6

    Trump amenaza con enviar a la cárcel al multimillonario demócrata George Soros
  7. 7 Hallan el cuerpo de un hombre en aguas del puerto de Santurtzi
  8. 8

    «En un año, mi abuela se ha contagiado tres veces de sarna en la residencia»
  9. 9 El guiño del luchador Topuria a un exjugador del Athletic en un partidillo de fútbol
  10. 10 Última hora del estado de salud de Bruce Willis: su familia toma una drástica decisión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Juan Ayuso saca el genio que lleva dentro y gana en Cerler

Juan Ayuso saca el genio que lleva dentro y gana en Cerler