Isabel Díaz Ayuso censura que «los etarras» sean los que más «jalean» las protestas a favor de Palestina La presidenta de la Comunidad de Madrid afirma que «han perjudicado la imagen de España»

Bruno Vergara Viernes, 5 de septiembre 2025, 15:21

La Vuelta a España sigue acaparando grandes titulares no por el espectáculo deportivo, sino por las protestas que se han sucedido estos días por la presencia del equipo Israel Premier Tech en la ronda. En especial lo que ocurrió en la Gran Vía de Bilbao, donde varias personas trataron de derribar las vallas con el consiguiente peligro sobre los ciclistas. La última en hablar sobre ello ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha cargado ha criticado que sean «los más violentos, los etarras», los que más las «jalean» en esas protestas.

Así, durante su intervención en el arranque del curso político del PP de Madrid, en Arganda del Rey, Ayuso ha afeado que dichas protestas «no solo han puesto en peligro la integridad de los corredores» sino que «han perjudicado a la imagen de España» porque lo que queda es que «un país de manera violenta atenta contra deportistas».

«No es la primera vez que se atenta contra participantes israelíes. Ya ha habido atentados en la historia, en participantes, por ejemplo, en Olimpiadas, como ocurrió en Múnich. Y es probable que la gente no se acuerde, no lo sepa, porque contra Israel a lo largo de la historia ha valido mucho, y contra el pueblo judío. Esos boicots son desde los años 40 y 50, cuando no había acabado casi el Holocausto habían seguido y ya parece que nos tenemos que acostumbrar a ello», ha manifestado la dirigente.

Ahora, a su parecer, lo intentan «hacer otra vez disfrazados de un interés que no es tal», ya que «cuando dicen que les interesan los animales o les interesa la pobreza» es «todo mentira siempre».

«Van contra la única democracia liberal de Oriente Próximo, pero sobre la que nunca se cuestionan las cosas. Estos días hemos visto reportajes sobre esos túneles de Gaza que tienen más superficie que el Metro de Madrid. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto tiempo han dedicado para construirlos? ¿Quién lo ha pagado? ¿Esos ingenieros? ¿Esos arquitectos? ¿Ese dineral? ¿Durante décadas? ¿De dónde provenía? ¿Cuánto de ese dinero se ha puesto para proteger a la población civil?», ha preguntado a continuación.

La presidenta ha tachado de «curioso que los más violentos, los etarras», son precisamente los que «más lo jalean porque intentan blanquearse a través de esas lecciones».

«Ellos no están para dar lecciones. Nadie quiere violencia. Pero ellos, como mínimo, deberían taparse un poco. Pues no. Son los que jalean, los que organizan esos progromos contra judíos, contra israelíes, aunque no tengan nada que ver, aunque sean científicos, empresarios, deportistas o cantantes en Eurovisión. Nada que ver. Hay que ser muy cobarde para hacer eso», ha espetado.

Bajo su punto de vista, esto demuestra cómo «se han encargado, a lo largo de los años, de expulsar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y cualquier autoridad nacional de allí, del País Vasco, para que esto suceda, para que esta práctica no muy lejana de acosar a una persona y que el resto mire para otro lado porque no quiere problemas, siga y vuelva».

La presidenta ha indicado que «se debería exigir lo mismo» a los más de 60 países en todo el mundo que persiguen, que cuelgan de grúas, que acosan, que pegan latigazos a homosexuales, a mujeres, a niños, sobre los que nunca hay ningún interés«.

«¿Por qué cuando hay un éxodo como el venezolano o el cubano, que hablamos de millones de personas, los mismos se callan y es más, están siempre organizados con esas dictaduras que expulsan a su población? ¿Por qué hay que utilizar cada bandera siempre en defensa de lo que a uno le conviene para dividir, para sembrar odios? Esta es la España que nos quieren dejar y por eso nosotros lo vamos a defender», ha reivindicado.