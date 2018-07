El Sky apaga la primera etapa alpina

Izagirre, «con la miel en los labios»

El cuerpo del un ciclista del Tour juega con la fatiga. La conoce bien, pero nunca llega a controlarla del todo. El tramo final de la etapa juntaba las subidas a La Romme y a La Colombiere. En la primera, Ion Izagirre pensó que todo se había acabado. Vio ahí cómo se alejaban Alaphilippe y Taaramea, compañeros de fuga. «No esperaba quedarme tan lejos de ellos. He sufrido mucho en La Romme. He entrado en crisis», reconoció. De ese puerto al inicio de La Colombiere hay un breve descenso. Un soplo de aire. Le sirvió para respirar de nuevo. «Le he dado un poco la vuelta al cuerpo, pero Alaphilippe estaba muy lejos», lamentó. El francés le mantuvo la distancia hasta la meta. A Izagirre le quedó el consuelo de rematar a Taaramae en el sprint. En realidad no le consolaba ese segundo puesto. El más amargo.

«Ha sido una pena. Me quedo con la miel en los labios, pero Alaphilippe ha sido el justo vencedor», dijo el corredor de Ormaiztegi. En el Tour trabaja de gregario de Nibali. Sabe que no tendrá muchas más oportunidades para él. Le dolía la ocasión perdida. «Aquí hemos venido para que Nibali esté en lo más alto del podio. Vincenzo está muy bien, muy motivado. Tenemos mucha confianza en él», señaló ya de nuevo en su papel de escudero.