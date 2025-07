Las lágrimas de Coquard por su choque con Philipsen, fuera del Tour tras la caída: «No soy un mal tipo»

Gabriel Cuesta Lunes, 7 de julio 2025, 20:18 Comenta Compartir

La mala suerte hizo que Jasper Philipsen se despidiera este lunes del Tour de Francia. Un varapalo para el maillot en una tercera etapa entre Valenciennes y Dunkerque hasta ese momento tranquila. Sin embargo, en un sprint intermedio el ciclista belga se fue al suelo tras chocar contra el francés Bryan Coquard. Un momento por la que el corredor del Cofidis se ha mostrado muy afectado a su llegada a meta y por la que ha pedido disculpas entre lágrimas en una jornada en la que Merlier se llevó la etapa en un sprint final de foto finish.

Cuando se acercaba a un esprint intermedio, el ciclista de Alpecin, vencedor de la primera etapa en Lille, se fue al suelo tras contactar con el galo, desequilibrado a su vez por el belga Laurenz Rex. «Es un mal día. Te puedes imaginar... ver al maillot verde caer al suelo no me hace feliz», lamentó Coquard en declaraciones a los medios. Explicó a la prensa que no sabe «qué pasó». «Tal ver mi rueda está tocando su desviador o tal vez Rex me está desequilibrando, pero no era mi intención provocar una caída ni correr ningún riesgo», aclaró.

🥺 Coquard, entre lágrimas, pide disculpas a Philipsen por la caída que le llevó a abandonar: "No soy mal chico"#TDF2025 pic.twitter.com/KnuMjzO57V — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 7, 2025

«Cuando arranco no siento que me toque nada, pero perdí claramente el equilibrio, la cala. Quisiera pedir disculpas a Philipsen y a Alpecin, aunque no soy un mal tipo, un mal chico... aun así no es agradable», seguía el francés del Cofidis. Es ahí cuando se emociona. «Contaba con que se iba a meter todo el mundo, querían cortarme de cara al sprint final e intensé salir de ahí. Tenía (Philipsen) dolores y abrasiones por todas partes. Me disculpo, nunca es agradable aunque no sea intencionadamente», terminaba el corredor.

Primer maillot amarillo de esta edición 2025, Philipsen fue atendido por el servicio médico en el arcén de la carretera, con la parte superior del maillot completamente desgarrada y los hombros raspados. Su abandono supone un duro golpe para Alpecin, que ha vivido dos primeras jornadas de ensueño con la victoria y maillot amarillo para Philipsen durante la primera etapa y la de Mathieu van der Poel el domingo en Boulogne-sur-mer, que también se tradujo en el ansiado maillot dorado.

Temas

Tour de Francia