Pogacar, durante el Giro de Lombardía. Afp
Ciclismo

Tadej Pogacar da otro recital en el Giro de Lombardía

El ciclista esloveno cumplió con el cartel de favorito e iguala los cinco triunfos de Coppi, aunque el del UAE de forma consecutiva

C. P. S.

Sábado, 11 de octubre 2025, 16:52

Comenta

Tadej Pogacar sigue escribiendo en letras mayúsculas la historia del ciclismo. El esloveno llegaba al Giro de Lombardía con el objetivo de romper tres récords ... más y fiel a su forma de competir, lo ha conseguido. Sólo Fausto Coppi había ganado cinco veces esta prueba, pero nunca nadie lo había ganado cinco veces seguidas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

