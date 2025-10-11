Tadej Pogacar da otro recital en el Giro de Lombardía

Tadej Pogacar sigue escribiendo en letras mayúsculas la historia del ciclismo. El esloveno llegaba al Giro de Lombardía con el objetivo de romper tres récords ... más y fiel a su forma de competir, lo ha conseguido. Sólo Fausto Coppi había ganado cinco veces esta prueba, pero nunca nadie lo había ganado cinco veces seguidas.

Tadej Pogacar, rey indiscutible del pelotón, protagonizó una nueva exhibición en esta clásica otoñal con dureza equivalente a una gran etapa de montaña del Tour o el Giro. Siempre que ha participado, Pogacar ha ganado (2021, 2022, 2023, 2024 y 2025).

Tampoco nadie había acabado en el podio de los cinco 'Monumentos' en un mismo año. Hasta hoy. Pogacar fue tercero en la Milán-San Remo, segundo en la París-Roubaix y ganador del Tour de Flandes, de la Lieja-Bastoña-Lieja y del Giro de Lombardía. Con este triunfo iguala a Eddy Merckx como el único hombre capaz de ganar tres de esas cinco clásicas 'premium' en una sola temporada. Además, esta victoria es su vigésimo triunfo del año y la victoria 93 para su equipo, UAE.