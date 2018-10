Subida al monte Oiz, el cuarto segmento Strava de EL CORREO Subida al monte Oiz. / MAIKA SALGUERO Atrévete con nuestro reto y gana un botellín firmado por Jonathan Castroviejo GONZALO DE LAS HERAS Jueves, 18 octubre 2018, 07:45

No podía ser otro. El cuarto segmento de los que propone EL CORREO es la última incorporación a la cima de subidas míticas de la Vuelta a España, el Monte Oiz (EC - Monte Oiz). Pero, a diferencia de los ciclistas profesionales, que no subieron más allá de la ermita de San Kristobal, nosotros, que no necesitamos una gran explanada para situar nuestra línea de meta, ascenderemos casi hasta la antena que se encuentra en la cima de este monte bocinero.

Con todo, no será ese kilómetro extra el peor de la ascensión -por más que se note por la acumulación del esfuerzo-, sino las rampas que se encuentran en la primera parte, en la zona más umbría del monte. Afortunadamente el firme ha sido reparado en las partes más descarnadas, lo que facilitará (un poco) la tarea. Y, sobre todo, añadirá seguridad al descenso.

Posiblemente no tengamos tanto público como tuvieron los ciclistas profesionales ese día de septiembre, pero nada nos va a librar de retorcernos en esas rampas como lo hicieron ellos. Las vistas, al menos, compensan con creces el esfuerzo. Es una oportunidad para rememorar la victoria de Michael Woods, pero también la presencia de miles de aficionados en las cunetas de lo que -el resto del año- es solo el margen de una pista forestal. Ese día la niebla privó a los teleespectadores del verdadero lujo que supone ascender al Oiz: unas vistas que permiten ver, según vamos girando la cabeza, el estuario de la ría de Gernika, el Duranguesado, Urkiola… toda Bizkaia, en suma.

Una precaución que conviene tener es la de evitar los días en los que sople con fuerza el viento. El último tramo, cuando se llega a la altura de los aerogeneradores, está bastante expuesto al aire. Por algo están ahí los molinos, claro.

Los últimos cinco kilómetros. / GONZALO DE LAS HERAS

Entre todas las personas que lo completen y se unan al club de Strava 'El Correo - cicloturismo' sortearemos dos botellines del equipo Sky firmados por el ciclista vizcaíno Jonathan Castroviejo. Asimismo, según avance el verano, iremos anunciando los otros tres segmentos de Strava realizados por EL CORREO. El plazo para realizar uno de los cuatro recorridos finaliza el 30 de octubre. Anunciaremos el y la ganadora de uno de los botellines a lo largo de la primera semana del mes siguiente.

Recuerda que puedes realizar tantos intentos como quieras y que todos los participantes tienen las mismas posibilidades de ganar el premio independientemente del tiempo que logren en cualquiera de los segmentos. Para comparar tu marca con la de otros miembros del grupo debes haberte unido a 'El Correo - cicloturismo'

Otros recorridos

Los otros tres segmentos de EL CORREO son: el 'EC- Pagasarri', en Larraskitu, el 'EC - Artxanda', y 'EC - Artiba'.