La ciclista navarra Paula Ostiz, campeona del mundo junior tras imponerse en el sprint final

Johana Gil Sábado, 27 de septiembre 2025, 13:30

El ciclismo español celebra un nuevo hito. La ciclista navarra Paula Ostiz se ha coronado este sábado campeona del mundo junior tras una brillante actuación en Kigali (Ruanda). La deportista navarra se impuso en el sprint final a la italiana Chantal Pegolo y a la suiza Anja Grossmann.

Ostiz, que ya había rozado el oro al quedar segunda en la contrarreloj hace apenas unos días, culmina así una temporada de lujo. «Es una semana increíble. Segunda en la crono hace dos o tres días y ahora campeona del mundo. Es un sueño hecho realidad», ha expresado tras bajarse del podio. «No tengo palabras. Mi familia me está viendo ahora, todo el país... Y Manol, la persona que está conmigo cada día. Solo puedo darles las gracias», ha añadido.

La prueba, disputada bajo el intenso calor africano, se decidió en los metros finales tras una exigente jornada en la que el pelotón fue seleccionándose poco a poco. Ya dentro del giro final, Alejandra Neira ha protagonizado una aceleración en la subida al Kigali Golf, la penúltima del circuito mundialista. Antes de llegar a la decisiva subida adoquinada de Kimihurura, Neira ha sacado un peligroso ataque de la griega Eirini Papadimitriou y ha permitido a Ostiz encarar con todo a su favor el exigente muro final. La ciclista navarra, las italianas Pegolo y Silo, la suiza Grossman y la canadiense Swierenga han sido las cinca corredoras que han coronado en cabeza y que han llegado con ventaja a la recta de meta para jugarse entre ellas al sprint el arcoíris.

«Sabía que tenía que guardar fuerzas hasta el final. Había visto todas las carreras anteriores y sabía que el sprint sería clave. En los repechos duros me costaba un poco, incluso me dio un calambre al final, pero aguanté y gané. Todavía no me lo creo», explica. Ostiz ha arrancado a algo más de 100 metros para la meta y exhibiendo una enorme potencia ha conseguido batir con claridad a Pegolo y Grossman, segunda y tercera finalmente, para con lágrimas en los ojos coronarse como nueva campeona del mundo.

«Gracias al trabajo de todas mis compañeras lo he podido conseguir. Estoy muy contenta, mi sueño se ha hecho realidad y ahora quiero disfrutar con todas ellas, con mi familia y con mi gente de este triunfo», ha comentado una emocionada. «Es una alegría inmensa vestir de arcoíris».

