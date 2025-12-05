El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La multa de 200 euros a un ciclista profesional que le puede caer a cualquiera

El corredor fue sancionado en las carreteras de Alicante

Bruno Vergara

Bruno Vergara

Viernes, 5 de diciembre 2025, 16:42

Comenta

El ciclista profesional Johannes Staune-Mittet fue multado por la Guardia Civil hace unos días por usar auriculares mientras entrenaba por Calpe. El corredor, que todavía milita en el Jumbo, pero que ha fichado por el Decathlon, ha publicado su recorrido en Strava acompañado de un vídeo en el que muestra la sanción y el motivo de la misma.

El corredor fue sancionado con 200 euros por circular escuchando música en sus auriculares inalámbricos. El ciclista ha asumido la multa con naturalidad, y de hecho, se lo ha tomado con humor. «Supongo que será mejor comprar un par de esos auriculares externos feos que ser multado por llevar Airpods todos los días», ha escrito Johannes en esa red social donde los deportistas publican sus actividades.

La infracción cometida por Johannes es más común de lo que se piensa entre los cicloturistas, con el peligro que supone para su integridad como para el resto de vehículos. Algunos usan los auriculares escuchando música, y otros solo los llevan a modo de manos libres por si reciben una llamada de teléfono. En ambos casos, esas acciones son sancionables.

La sanción de 200 euros por llevar auriculares se reduce a la mitad por pronto pago. No obstante, en bicicleta no acarrea la pérdida de puntos del carnet de conducir, ya que para circular con este vehículo no se necesita un permiso.

