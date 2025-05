Mikel Landa, ilusionado con su participación en La Vuelta: «Llego seguro»

Iván Benito Domingo, 25 de mayo 2025, 17:55 | Actualizado 18:16h. Comenta Compartir

Cuando Mikel Landa yacía en posición fetal en la primera etapa del Giro de Italia, con una vértebra fracturada, su temporada parecía arruinada del todo. Adiós a la corsa rosa, al Tour de Francia y al Mundial, sus tres objetivos del curso en el que cumplirá 36 años. Su calendario se ha visto trastocado por completo, pero el ciclista alavés, en consonancia con los médicos, tiene un rayo de esperanza. «Seguro que llego a La Vuelta», ha asegurado en el programa de Eurosport, 'La Montonera'.

El corredor del Soudal Quick-Step se conectó desde su domicilio en Amurrio, sentado en una silla de mimbre, y explicó sus plazos de recuperación. «La semana que viene me harán una radiografía para ver si ha soldado bien y no se ha movido nada la fractura. La cuarta semana espero quitarme el corsé y hacer rodillo, aunque no salga a la carretera», relató. El momento de volver a subirse a la bicicleta llegaría «a mediados de junio», con lo que espera llegar en forma a la salida de la Vuelta, en Turín el próximo 23 de agosto. «Espero darle la vuelta al año. Dentro de que asusta un poco, es una buena fractura, estable y va bien».

El de Murgia lleva un corsé lumbar. Pese a que inicialmente debía estar inmovilizado en posición decúbito prono (boca abajo), la fractura ya le permite levantarse, caminar y «varias cosas». «El día a día pasa más rápido y la cabeza la tengo más despejada». Aún así, admite que su estado de ánimo sigue «algo bajo», como es normal. «Tenía muchas esperanzas en el Giro, hice muy a conciencia la preparación, hipotecando la primera parte, y se ha truncado. Pensar si el año que viene podré estar allí se me hace bola. Es muy largo, tras el año bonito que tuve el año pasado. Volver al dique seco cuesta», lamenta.

Su compañero Remco Evenepoel le comprende. En las últimas temporadas también ha pasado muchos meses lesionado. «Enseguida se puso en contacto y hemos hablado algo más. Me dice que tranquilidad, que la salud es lo primero». Después de ser su guía en las montañas en el pasado Tour de Francia, asume que es «difícil» que coincidan este año en Francia. «Nos vamos a pasar todo el año sin coincidir después primero de su accidente y ahora. Una pena».

Landa perdió el control de la bicicleta en la bajada final de la primera etapa en Albania. Tras varios días hospitalizado, fue trasladado a su domicilio, donde reposa desde hace dos semanas sin todavía el valor para ver el Giro por la tele. «Empecé ayer a ver un poco, lo quito y lo pongo. Antes he sido incapaz. Veo corredores como podría estar y me cuesta. Paso envidia», reconoce con pena.

Sin embargo, espera engancharse para la última semana, con todo por decidir. Isaac del Toro parece el ciclista a batir pese a que Juan Ayuso partía como líder del UAE. El ciclista alavés se ve reflejado en el mexicano. «Me acuerdo del Giro del 2015. Yo tenía mejores piernas que Aru pero el respeto me impedía correr para mí. Él sale a los ataques y mira para atrás para Juan», atisba.

Sobre la guerra interna del conjunto emiratí, considera que si Ayuso ataca «sería feo» por ir su compañero con la maglia rosa y se atreve a darle un consejo a Del Toro para lograr la victoria final. «Que busque un rival que mueva el manzano, Carapaz, Bernal... y se agarrarse a él, lo aproveche», remachó con una sonrisa. Poco a poco recobrando la ilusión de volver a competir en una temporada en la que espera todavía tener mucho qué decir.