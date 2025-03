Guillermo Prieto termina 'The Millars Castellón' en la 22º posición

'The Millars Castellón' se convirtió este pasado fin de semana en una de las citas más multitudinarias de la temporada ciclista. Alrededor de 1. ... 200 participantes tomaron parte en esta cita en busca de su ansiada clasificación para el Mundial que se celebrará entre el 16 y 19 de octubre en Lorne (Australia). Con esos deberes ya hechos se presentó en la prueba Guillermo Prieto, que se supo sobreponer a la falta de entrenamiento y a la meteorología para finalizar en la 22º posición. «El viento ha pegado muy fuerte durante todo el recorrido, por lo que he tenido que estar muy atento en todo momento para no irme al suelo», indicó Prieto en este sentido.

«A medida que iban pasando los kilómetros me he ido encontrando mejor y he logrado llegar casi a la cabeza de carrera» Guillermo Prieto Ciclista de Zuzenak

Los corredores tuvieron que afrontar 159 kilómetros y 2.213 metros de desnivel positivo. Una de las citas más duras de la temporada en las que los participantes salvaron las dificultades montañosas del alto de Aín y el Salto del Caballo, adentrándose en la Serra d'Espadà y tras pasar también por Burriana, Onda y l'Alcora. «He llegado a la prueba casi sin entrenamientos, por los problemas que me sigue dando la prótesis. Además se ha salido muy rápido y eso me ha hecho perder la cabeza de carrera. Pero soy muy diesel, y a medida que iban pasando los kilómetros me he ido encontrando mejor y he logrado llegar casi a la cabeza de carrera», señaló el ciclista de Zuzenak.

«Terminé la prueba muy contento, porque cada vez me estoy encontrando mejor y con mejores sensaciones» Guillermo Prieto Ciclista de Zuzenak

Prieto finalizó la prueba castellonense en la posición 261 de la clasificación general con un tiempo final de 4:41:36. «Terminé la prueba muy contento, porque cada vez me estoy encontrando mejor y con mejores sensaciones, logrando los objetivos que me estoy marcando desde el inicio del calendario. Me hace ser muy optimista para el resto de la temporada», admitió.

La próxima carrera para el corredor de Zuzenak será el sábado 29 de marzo en Badajoz con la disputa de la '114 Gravel Race'. Un nuevo evento que se celebrará entre Portugal y España que dará inicio en la localidad lusa de Elvas y finalizará en la misma ciudad extremeña.