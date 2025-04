Guillermo Prieto cumple el objetivo

Guillermo Prieto logró el objetivo en 'La Indomable'. El ciclista de Zuzenak finalizó la prueba disputada en la localidad almeriense de Bejar en una más ... que meritoria octava posición. Un resultado muy meritorio ante uno de los retos más complicados de la temporada en el que también estuvieron presentes el medallista olímpico David Valero y el actual líder del circuito nacional de gravel Nacho Pérez.

Una edición más, 'La indomable' no decepcionó a los amantes de la bicicleta. Y es que desde el primer kilómetro se rodó muy rápido, con una rampa de subida inicial de casi 28km en la que se pasaba de estar a la altura del nivel del mar para llegar a casi 2.500 metros de altitud. «Ha sido una prueba durísima, en la que he notado la falta de entrenamiento por los problemas que me sigue generando la prótesis y que me impide estar en mi mejor forma física», señaló Prieto al término de la carrera.

El deportista de Zuzenak pone ahora rumbo a tierras belgas, concretamente a las ciudades de Ostende y Brujas, donde desde este próximo viernes disputará el mundial de paracycling.