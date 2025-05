Juan Ayuso agradece a Egan Bernal su gesto antes de un ataque en el Monte Grappa

Bruno Vergara Lunes, 26 de mayo 2025, 12:01 Comenta Compartir

El ciclismo siempre se ha caracterizado por ser un deporte de caballeros. Los deportistas no se benefician de las desgracias de otros. Por ello no se ataca cuando un adversario sufre una caída o tienen una avería. Eso precisamente hizo Egan Bernal en la 15ª etapa del Giro de Italia. El colombiano, que ha vuelto a resurgir y que está siempre al ataque, está demostrando que va a por la carrera.

Así, en el Monte Grappa, Bernal y su equipo tenían un plan. Atacar con todo. Sin embargo, cuando se iba a producir ese demarraje, el colombiano mandó parar a sus compañeros, que tiraban del grupo con fuerza. Lo hizo porque a 6,8 kilómetros de la cima Juan Ayuso sufrió un pinchazo. El de Zipaquirá, al enterarse del percance de su rival, pidió a sus gregarios que bajaran el ritmo hasta que Ayuso se reincorporara al pelotón. Después sí atacó.

@ciclismoengrande Lo de Egan Bernal 🇨🇴 con Juan Ayuso 🇪🇸 para aplaudir 👏👏 Un gran ejemplo. Sube el volumen 🎚️🔊 ♬ sonido original - Ciclismoengrande

Ese gesto lo quiso agradecer el español en la meta. Se acercó a Bernal y le dio las gracias por esperarle. «Me sorprendió que Juan Ayuso se me acercara al final de la etapa y me diera las gracias por haberle esperado y no atacar en Monte Grappa cuando él estaba pasando problemas al pinchar y quedarse relegado atrás», dijo el colombiano.

Un ataque de Bernal que solo respondieron en primera instancia Isaac del Toro, líder de la general, y Richard Carapaz en un primer momento, mientras que Thymen Arensman llegó unos metros después. Juan Ayuso y Primoz Roglic se mantuvieron en el grupo principal con UAE Team Emirates tirando.