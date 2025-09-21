Evenepoel se exhibe en el Mundial y hace humano a Pogacar

A falta de dos kilómetros para la llegada de la crono del Mundial, Remco Evenepoel ha dejado una imagen para el recuerdo. Delante suyo aparece ... un corredor con maillot verde que ha salido dos minutos y medio antes y al que está a punto de doblar. Ese corredor es Tadej Pogacar, rendido ante la dificultad del trazado de Ruanda y al empuje de un Evenepoel que se ha desquitado de todos los sinsabores de una temporada a contrapié. El belga ha repetido la imagen que tantas y tantas veces deja Pogacar cuando arrasa a sus rivales, solo que hoy la ha probado en sus carnes y ha descubierto lo que es eso de verse superado en una crono y ser incapaz de seguir la rueda del ciclista que le ha doblado.

En meta, Evenepoel ha celebrado por todo lo alto un nuevo éxito en crono, dejando claro que es el mejor especialista del momento. Uno, dos y tres títulos ha contado el belga con los dedos de su mano izquierda. Dos en recorridos para grandes especialistas en duelo con Filippo Ganna y otro muy duro, el de Kigali en Ruanda, con 40 kilómetros plagados de subidas y bajadas donde el belga se ha acoplado a la perfección mientras Pogacar ha sufrido como nunca. De hecho, el esloveno se ha quedado fuera del podio final por un segundo de diferencia con el también belga Van Wilder. La segunda plaza, a 1.14 de Evenepoel, ha sido para un Jay Vine que sigue en estado de gracia tras la Vuelta a España, donde ganó dos etapas y el maillot de la montaña.

No olvidará fácilmente Pogacar el día de su 27 cumpleaños, en el que esperaba poner la primera piedra a su gran reto en el primer mundial de ciclismo que se celebra en África. Pogacar quería ser el primer corredor en lograr el doblete crono-ruta en la misma edición, algo que no ha conseguido nadie, pero su plan se ha ido al traste a las primeras de cambio. Esa posibilidad pasa a las manos de Remco Evenepoel, que sí tiene en su haber el doblete olímpico y ahora puede reeditarlo un año después en un Mundial. Después de un accidente en diciembre que retrasó su puesta a punto en primavera, Evenepoel no ha logrado encontrar su punto de forma de 2024 al menos hasta llegar a Ruanda, porque hoy ha recordado al Remco de los mejores días y pasa a ser un serio candidato en la durísima prueba en fondo del próximo domingo.