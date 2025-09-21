El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Evenepoel, durante la crono del Mundial. EFE

Evenepoel se exhibe en el Mundial y hace humano a Pogacar

El belga logra su tercer título de crono consecutivo después de dejar una imagen para el recuerdo doblando al campeón esloveno

Igor Barcia

Domingo, 21 de septiembre 2025, 17:13

A falta de dos kilómetros para la llegada de la crono del Mundial, Remco Evenepoel ha dejado una imagen para el recuerdo. Delante suyo aparece ... un corredor con maillot verde que ha salido dos minutos y medio antes y al que está a punto de doblar. Ese corredor es Tadej Pogacar, rendido ante la dificultad del trazado de Ruanda y al empuje de un Evenepoel que se ha desquitado de todos los sinsabores de una temporada a contrapié. El belga ha repetido la imagen que tantas y tantas veces deja Pogacar cuando arrasa a sus rivales, solo que hoy la ha probado en sus carnes y ha descubierto lo que es eso de verse superado en una crono y ser incapaz de seguir la rueda del ciclista que le ha doblado.

