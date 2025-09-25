El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Gery, la ganadora, Chladonova, plata, y Paula Blasi, bronce. Afp

La española Paula Blasi, bronce en el Mundial de ruta sub'23

La catalana estuvo siempre delante y aguantó en el grupo de favoritas hasta la última vuelta en el exigente circuito de Kigali

Iván Orio

Iván Orio

Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:12

Paula Blasi ya había dejado buenas sensaciones el lunes en la contrarreloj del Mundial de Ciclismo de Ruanda. La joven ciclista catalana dejó claro que ... podía desenvolverse con soltura en el exigente circuito de Kigali, un recorrido estilo montaña rusa en el que es necesario combinar fortaleza física y mental para completarlo sin ahogarse. Acabó la prueba en la decimosegunda posición y ya dejaba claro entonces que había venido al país africano con el objetivo de hacer algo grande.

