La española Paula Blasi, bronce en el Mundial de ruta sub'23

Paula Blasi ya había dejado buenas sensaciones el lunes en la contrarreloj del Mundial de Ciclismo de Ruanda. La joven ciclista catalana dejó claro que ... podía desenvolverse con soltura en el exigente circuito de Kigali, un recorrido estilo montaña rusa en el que es necesario combinar fortaleza física y mental para completarlo sin ahogarse. Acabó la prueba en la decimosegunda posición y ya dejaba claro entonces que había venido al país africano con el objetivo de hacer algo grande.

¡𝑩𝑹𝑶𝑵𝑪𝑬 𝑷𝑨𝑹𝑨 𝑷𝑨𝑼𝑳𝑨 𝑩𝑳𝑨𝑺𝑰! 🇪🇸



Magnífico final de nuestra gran baza mundialista sub-23. La francesa Célia Gery, oro. La plata, para la eslovaca Viktória Chladoňová 🚵



Este jueves, en la carrera en ruta, la ciclista española de 22 años del UAE Team ADQ, combinó a la perfección la fuerza con la estrategia para estar siempre entre las mejores. Supo mantenerse en todo momento en el grupo cabecero y estuvo muy atenta en el momento en el que se hizo la selección definitiva de la prueba, con nueve corredoras aumentando la apuesta con el paso de los kilómetros. En el último kilómetro, el que decidió las medallas, la catalana tuvo que resistir los insistentes ataques de sus rivales, sobre todo los de la italiana Eleonora Ciabocco y la canadiense Isabella Holmgren.

En dura lucha con el viento reinante, además de la que mantenía con sus adversarias, se guardó el golpe de pedal decisivo a pocos metros de meta, en la que no hacía tanto calor (30 grados) en comparación con los días precedentes. El oro estaba imposible porque la francesa Célia Gery fue la más fuerte en las calles de Kigali. Tampoco la plata, bien amarrada por la eslovaca Viktoria Chladonova con un poderoso final. Quedaba por dirimir el bronce y ahí la española tuvo un rendimiento espectacular para salir en la foto del podio.

Es la segunda medalla que obtiene la delegación española en Ruanda después de la lograda en categoría júnior contra el crono por la navarra Paula Ostiz, de 18 años. El ciclismo femenino pisa fuerte en el Mundial de Ruanda.