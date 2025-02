Nico Harrison, el enemigo número 1 de Dallas tras la salida de Doncic

Juanma Mallo Martes, 4 de febrero 2025, 00:43 Comenta Compartir

Hasta el pasado domingo, Jaylen Brown, jugador de los Boston Celtics elegido el jugador más destacado (MVP) de las últimas finales, en la que los Mavericks perdieron el título, era el enemigo público uno en Dallas. Pero todo cambió hace unas horas, en el momento en el que se conoció que la gran figura del equipo texano, Luka Doncic, se marchaba a Los Ángeles Lakers. Desde ese instante, el manager general de esta franquicia se ha convertido en la persona más odiada de una ciudad que había adoptado al eslovano como un hijo más desde que llegó en 2018 procedente del Real Madrid. Responde al nombre de Nico Harrison.

Pero ¿quién es este hombre que ha ideado un traspaso que ha sorprendido hasta al propio técnico de los Mavericks, el exjugador Jason Kidd, que no sabía nada de lo que cocía desde principios de enero? En su juventud, fue jugador de baloncesto. Jugó en la universidad de West Point una temporada y, a continuación, fue traspasado a Montana State, donde anotó más de 1.000 puntos entre 1993 y 1996. También votó la pelota en Japón, Líbano, Bélgica...

Hasta que se retiró. En 2002 acepta una oferta de Nike, después de haber trabajado en una empresa de productor farmacéuticos. Comenzó como representante regional para la NBA. Su puesto de trabajo estaba situado en Dallas, su actual ciudad, la que le odia, y comenzó a conocer a algunos deportistas de gran importancia en la historia de este deporte.

Pero el momento clave en su carrera fue cuando la empresa le colocó en un puesto de márketing nacional. Ahí tomó contacto con Kobe Bryant, Michael Jordan, Tim Duncan... El baloncestooen Nike era suyo, ya que se convirtió en el vicepresidente de operaciones en Nike para Norte América. Eso sí, no todo iban a ser éxitos. También cuenta con un enorme borrón en carrera.

El lunar de Curry

¿Qué ocurrió? No fue capaz de seducir a Stephen Curry, uno de los mejores jugadores de la historia del deporte de la canasta. Pero el problema no fue que la propuesta no resultara atractiva para el líder de los Warriors. Sino por una serie de errores. En lugar de llamarle Stephen se dirigió a él como Seth, también jugador aunque en los Hornets, y le presentó una propuesta ideada para Kevin Durant. ¿Resultado? Curry fichó por Under Armour.

El 28 de junio de 2021, se convirtió en el presidente de las operaciones de baloncesto de los Mavericks, además de su general manager. Desde el domingo, en el enemigo declarado de la ciudad de Dallas. De hecho, ha habido protestas delante del American Airlines Center, la cancha de los Mavericks, como un funeral. También, por supuesto, gente que ha rendido homenaje a un Doncic que ya es historia en la ciudad. Con Harrison como la persona más odiada.