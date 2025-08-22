La mitad de los hombres de negro ya están listos para iniciar la pretemporada

Ya está encendida la mecha para que el Surne Bilbao Basket aborde una nueva e ilusionante temporada. La primera toma de contacto de los jugadores ... con el club han sido los reconocimientos médicos efectuados esta semana en el Instituto Médico Quirúrgico (IMQ) Alhóndiga. Si el miércoles se sometieron a los primeros controles Bassala Bagayoko y Aleix Font, ayer lo hicieron Stefan Lazarevic, Luke Petrasek, Justin Jaworski y Harald Frey. En total, seis hombres de negro de los doce que compondrán el conjunto diseñado con la intención de escalar posiciones en la Liga Endesa respecto a campañas anteriores y luchar por retener el título de la FIBA Europe Cup.

Aún quedan por llegar el estadounidense Darrun Hilliard, que pasará el reconocimiento el lunes, el islandés Trygvvi Hlinason, el sueco Melwin Pantzar, el senegalés Amar Sylla, el lituano Margiris Normantas y el esloveno Martin Krampelj. Estos cinco últimos jugadores se incorporarán más tarde a los entrenamientos del Bilbao Basket, cuando concluyan sus compromisos con sus selecciones en el Eurobasket, que comienza el próximo miércoles y cuya final se celebrará el 14 de septiembre.

Por el paréntesis motivado por el torneo continental, Jaume Ponsarnau y su staff técnico tendrán que iniciar la construcción del equipo sin sus internacionales, un inconveniente que también afecta a otros rivales de la Liga Endesa. Los hombres de negro disponibles se reunirán este lunes en el polideportivo de Artxanda, donde se oficializará el principio del curso 2025-26. Durante este periodo de preparación, ayudarán al primer equipo en los entrenamientos los sub'22 Urko Madariaga, Kepa de Castro, Bingen Errasti, Aimar Mintegi, Oier De las Heras, Anton Alaña y Haritz Mateo. La ausencia de jugadores convocados por sus seleccionadores es una circunstancia que se repite siempre que se disputan campeonatos internacionales.

Con ambición en la Liga

Además de tratar de conquistar de forma consecutiva la Europe Cup, el club vizcaíno ha planificado un equipo dirigido a no pasar apuros en la Liga Endesa e incluso a aspirar a puestos alejados de la parte baja de la tabla. Aunque el Surne aseguró la permanencia sin dificultades el pasado curso, no consiguió mejorar su posición en la tabla en el último tramo de la Liga. Finalizó en la decimosexta plaza, sólo por encima de los descendidos Coruña y Granada, con 11 victorias y 23 derrotas. Un resultado tan bajo en la temporada regular impide que el Bilbao Basket transite en la competición con mayor tranquilidad y que no pueda aspirar a ocupar un puesto en la Copa o en los play-off de la Liga, objetivos impensables en los últimos tiempos para el club de Miribilla.

Por ello se han fichado a unos jugadores con tiro y puntos, y a otros capaces de desarrollar varias funciones, sobre todo en defensa. En esta idea coinciden por ejemplo Bagayoko y Font, convencidos de que el Surne puede y debe dar un paso adelante en la ACB.