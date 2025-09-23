El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los chicos del Cronos quedaron en segundo lugar. E. C.

El Club Baloncesto Soria y el Reino de León ganan el torneo de Miranda

El Cronos acabó en segundo lugar tanto en júnior masculino como femenino

Ángel Garraza

Martes, 23 de septiembre 2025, 11:20

Fiel a su cita, tuvo lugar en el polideportivo de Anduva una nueva edición, la número 45, del torneo de fiestas patronales que organiza cada año el Cronos en categoría júnior tanto masculino como femenino. El triunfo se fue para Soria al vencer el Club Baloncesto de esta capital en chicas mientras que en chicos, se lo adjudicó el Reino de León.

La entidad de Miranda terminó en la segunda plaza en las dos categorías. Tercero fue el Sugarrak Laudio en mujeres y cuarto, el Club Baloncesto Burlada. El cuadro de honor lo completaron Burlada y Soria, por este orden, al ser tercero y cuarto en hombres.

Durante dos jornadas se dieron cita estos conjuntos en las pistas del Pabellón Naranja y del Frontón con el propósito de que el deporte de la canasta no falte y también esté presente en el mes de septiembre en las instalaciones deportivas.

A partir de ahora, tocará pensar en el inicio del campeonato doméstico en La Rioja, así como en la escuela de baloncesto del Cronos para la que se puede participar a partir de los seis años.

