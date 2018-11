Rugby Uri Barrutieta: «La selección es como una pequeña familia» Uri Barrutieta, en un partido. / E. C. La exjugadora del Getxo Rugby ha vuelto a casa y esta temporada jugará en las filas del Durango RT BEATRIZ GARNÁNDEZ Domingo, 11 noviembre 2018, 23:27

Uri Barrutieta (Durango, 1997) sabe lo que es triunfar en el deporte desde muy joven. La vizcaína, tras dos años en el Getxo rugby, vuelve al Durango RT, a casa, para jugar con su hermana y sus amigas. Además, tiene un objetivo en mente, los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 a los que aspira a ir con al selección española.

-Ha vuelto a casa, ¿cómo afronta la temporada?

-Ahora quiero divertirme, jugar con mi hermana y con mis amigas. He estado en Getxo los dos últimos años y he aprendido un montón y he estado muy a gusto pero echaba de menos el llegar a casa después de jugar, no tener que viajar... Me faltaba ese punto de diversión.

-¿Cómo empieza esta afición por el rugby?

- Me viene de familia. Mi tío es el presidente, mis tíos jugaron, mi tía jugó, mis primos juegan y pues poco a poco me fue gustando.

- El rugby es un deporte de mucho contacto...

- (Risas) Tampoco es tanto de contacto, lo único que cuando te das suele ser un poco más duro que en otro deportes y se hace más llamativo. Tenemos más rasponazos y golpes que en otros deportes.

-¿Qué considera que es lo más duro del rugby?

- El ser capaz de aguantar 40 minutos requiere una forma física que hay que entrenar, hay que ir al gimnasio y eso necesita un trabajo extra que hay que hacer.

- ¿Cuál cree que es su mayor virtud y su mayor defecto en el campo?

- Como virtud te podría decir que intento no rendirme nunca. Las cosas pueden estar saliendo bien o mal, pero intento hacerlo bien. Como defecto, que mi mente no ayuda mucho en salir a ganar el partido.

-¿Cómo es un día a día en su vida?

- A las mañanas voy a la universidad y cuando vuelvo tengo que hacer el entrenamiento físico de la española, el entrenamiento en el gimnasio y luego el entrenamiento del club. Y luego me voy a mi casa porque no tengo tiempo para más. (Risas)

- Desde que le llamaron a la sub-18 ha sido una fija en las convocatorias de la selección española...

- Sí, la verdad es que no sé si ha sido suerte o que lo he hecho bien, pero he estado en el Mundial de 15, estuve jugando las World Series el año pasado, la temporada pasada me fui al Mundial de Seven...

Tokyo 2020

- ¿Y qué objetivos tiene este año con la selección española?

- Llegar a Tokyo 2020, este año nos jugamos el clasificatorio para poder lograr la plaza, pero mi idea es estar en esa convocatoria y poder jugar unas olimpiadas.

- ¿Cómo es jugar con la selección absoluta?

- Yo les veo como mi equipo. La selección es como una pequeña familia. Pero al principio, cuando llegué, conocía a todas las veteranas y pensaba que cómo iba a jugar yo con ellas. Daba un poco de miedo, pero al final vas haciendo tu hueco y sabiendo qué es lo que aportas en el equipo.

- Ha conseguido muchos logros siendo muy joven...

- Sí, las veteranas nos dicen que el rugby ha cambiado mucho, que cuando ellas empezaron no tenían tantos torneos como tenemos ahora. Yo espero poder seguir unos cuantos años más.

- ¿Lo siguen teniendo complicado las mujeres en el deporte?

- Sí, y se puede ver en muchos sitios. En un club, cuando tiene partidos de fin de semana, ponen a todos los equipos y el de chico siempre va a tener una letra más grande, o va a tener un espacio más destacado. Por mucho que hayamos estado en el campeonato del mundo no se ha retransmitido ningún partido. Poco a poco se está haciendo oír, sí que hay gente que está apostando, pero ni la mitad de lo que se debería escuchar.