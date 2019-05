Las políticas de Bilbao, en forma para la campaña Las aspirantes a la alcaldía de Bilbao, o algunas de las mujeres que conforman las listas de las distintas candidaturas municipales, resumen sus rutinas deportivas para EL CORREO LAURA GONZÁLEZ Lunes, 20 mayo 2019, 00:38

Las campañas electorales son su particular carrera de fondo, donde tratan de no desfallecer y de mostrar en todo momento su mejor versión, pero las candidatas a las elecciones municipales de Bilbao que se celebrarán este mismo domingo tienen el deporte muy presente en sus vidas. Aunque lo cierto es que unas más que otras. Las hay apasionadas de la montaña y los deportes al aire libre, otras más del gimnasio, e incluso del tenis de mesa o la danza y el ballet. Pese a tener distintas ideas políticas, Oihane Agirregoitia (PNV), Jone Goirizelaia (EH Bildu), Yolanda Díez (PSE-EE), Raquel González (PP), Ana Viñals (Elkarrekin Podemos) y Ariane López (Ganemos Goazen) y también una misma idea: .

Oihane Agirregoitia, número 9 de la lista del PNV

'Spinning' y natación son dos de los deportes que más practica Oihane Agirregoitia. / L. GONZÁLEZ

Concejala Delegada del Área de Juventud y Deporte y presidenta de Bilbao Kirolak desde 2015, sería curioso que Oihane Agirregoitia no predicara con el ejemplo. «Suelo practicar deporte por temporadas y en función de la carga de trabajo. Procuro , que es el deporte que me han inculcado mucho desde pequeña, sobre todo mi ama, pero también hago . Si puedo hacer algo dos días a la semana me doy por satisfecha«. , «pero no terminaba de encontrar uno que me enganchara». Al empezar el instituto abandonó el deporte, recuperándolo ya en su etapa universitaria. Como aficionada siempre que puede intenta acudir con su marido y sus hijos a algún partido del Athletic, el Bilbao Basket o el BSR.

Para Oihane Agirregoitia «es un logro de la sociedad« todos los pasos adelante que ha ido dando el deporte femenino en los últimos años, recordando aún con emoción la recepción que le tocó vivir como concejala al Athletic cuando ganó la Liga. »Cómo se volcó la calle con ellas fue un punto de inflexión. La gente se ha ido sumando en un deporte que hasta hace nada estaba muy masculinizado«, afirma, reconociendo que su hijo de 8 años le ha llegado a pedir «la camiseta de Lucía». «Me parece todo un éxito que sucedan estas cosas, o que cuando jueguen al FIFA lo hagan con una selección de chicas».

Además del conjunto femenino, también destaca la labor y los éxitos de otros de la villa como el Bilbao Atletismo Santutxu, el Bilbo Fútbol Sala o los recientes equipos de chicas de remo o rugby. «Existe una demanda social, dejar el espacio que les corresponde a las mujeres en el ámbito deportivo«. En el capítulo de cosas aún por hacer la lista que pone sobre la mesa Agirregoitia es amplia. »Hay que seguir trabajando por reducir brechas de género en la práctica deportiva. Tenemos que hacer una reflexión de cuáles son las necesidades deportivas de las mujeres con perspectiva de género y teniendo en cuenta las distintas etapas de vida. También que haya más mujeres en las estructuras de gestión de federaciones o clubes, y sobre todo seguir con la visibilización, para tener referentes«.

Jone Goirizelaia, candidata alcaldía EH Bildu

Jone Goirizelaia disfrutando de una de sus grandes pasiones, la danza. / E. C.

La candidata de EH Bildu a la alcaldía de la villa Jone Goirizelaia es toda una enamorada del ballet y euskal dantzak. Lleva practicándolo desde los cuatro años. Es, además de profesora y coreógrafa, directora junto con otra compañera de la Asociación Olaeta de Bilbao. «Hemos empezado a hacer una mezcla de pasos de ballet contemporáneo con folclore. No sé si todo esto se considera deporte», bromea. También reconoce que hace yoga, pilates y sube de vez en cuando al monte. «Cuando iba al colegio jugaba al baloncesto, era alero«.

Hincha del Athletic, destaca que suele acudir a Lezama a ver jugar a las chicas. Las sigue muy de cerca. Es socia compromisaria y precisamente por esa condición fue una de las personas que trabajó para hacer que fuera posible la profesionalización de la plantilla femenina. «En aquellos años no tenían una situación laboral, ni tampoco los niveles de preparación física y más cosas con las que cuentan ahora. Intentamos que aquello se fuera mejorando y que fueran siendo respetadas. Muchas trabajaban, iban a entrenar y no cobraban... Todo lo que hicimos dio sus frutos. Cada vez están mejor y son todo un referente para otros clubes». También para las niñas. Por ello Goirizelaia cree que es importante seguir impulsando el deporte femenino. «Todavía quedan muchas cosas por hacer y conseguir en el camino hacia la igualdad, tanto en el fútbol como en el resto de disciplinas».

Yolanda Díez, número 2 en la lista del PSE-EE

Yolanda Díez (segunda por la derecha), tras completar una carrera con varios compañeros de partido. / E. C.

Calzarse las zapatillas fue uno de los gestos más repetidos por Yolanda Ruiz en su juventud. La número 2 en las listas municipales del PSE-EE en Bilbao compitió durante varios años con la Federación de Gipuzkoa de atletismo. «Hacía fundamentalmente velocidad, pero luego me metieron a resistencia, esas carreras de barro, monte... Participé en muchas pruebas y memoriales pero no llegué a conseguir ninguna marca extraordinaria», bromea. «Cuando cumplí los 18 ya lo dejé y ahora fundamentalmente hago ejercicio«. Con esto se refiere a las caminatas por la villa que suele completar a menudo. »Aquí tenemos muchas rutas pero también aprovecho cuando salgo fuera para conocer un poco el entorno del sitio al que voy a visitar«.

Aficionada al fútbol y a todas las tertulias de este deporte que se precien, es socia del Athletic. «Estuve el domingo contra el Celta en San Mamés, y también cuando se consiguió el récord con las chicas en la Copa de la Reina». A su juicio, el deporte femenino ha protagonizado «avances importantes» pero cree que se impulsaría mucho más si se incluyera a la práctica deportiva «como parte de una educación integral de menores«, destacando los valores que inculca, entre ellos el trabajo en equipo o el afán de superación. »Personalmente me hace mucha ilusión ver el telediario y los programas deportivos y comprobar cómo en los últimos meses se están equiparando más las noticias de deporte masculino y femenino. Es muy importante tener esa sensación de normalidad, de que el deporte es cosas de todos«.

Raquel González, candidata a la alcaldía PP

Raquel González, candidata a la alcaldía por el Partido Popular, practica un deporte «raro». Así lo califica ella. «Me pateo todos los días la ciudad en tacones. Siempre me dicen que por qué voy tan deprisa, pero tengo esa costumbre. Siempre me gusta ir andando a los sitios«. También suele acudir al gimnasio, pero reconoce que «mucho menos de lo que debería». «Va por temporadas. El año pasado iba casi todos los mediodías pero éste si consigo ir uno cada tres semanas es ya un milagro». De joven descubrió la natación casi por casualidad, y a ella dedicó su infancia y gran parte de su adolescencia. «Yo no sabía nadar y me apuntaron en el colegio. En las piscinas del Trueba un día nos dijeron que hiciéramos dos filas, los que sabían nadar por un lado y los que no por el otro. Yo vi que mis amigos se ponían en la sí, y el resto, niños más pequeños, en la otra, así que no lo dudé y me puse con los que sabían. De la misma me metieron en el equipo del campeonato y al final le cogí el gusto y me puse a entrenar mucho. Estuve así hasta los 16 años, yendo a campeonatos de Bizkaia y Euskadi«.

También hizo voleibol y gimnasia rítmica, «pero con la natación fue con lo que más he disfrutado». Como aficionada reconoce que le encanta sobre todo el patinaje sobre hielo. «En cuanto al fútbol felicito al nuevo presidente del Athletic porque lo que hizo con las chicas, dejándoles jugar en San Mamés y llenándose el campo fue un acierto absoluto. Las puso encima de la mesa y les dio mucho visibilidad. Fuimos muchísimas familias y yo me lo pasé genial. La verdad es que tenemos a las chicas un poco de lado y nos han dado mucha alegrías«. Por ello pide que se den los partidos en abierto y que puedan jugar en La Catedral »más a menudo, para que la gente se acabe enganchando, haya más seguidores fieles«.

Ana Viñals, candidata a la alcaldía Elkarrekin Podemos

Ana Viñals desde la cima del Ganekogorta. / E. C.

En la vida de Ana Viñals, candidata a la alcaldía por Elkarrekin Podemos, el deporte está presente «al aire libre». «Me gusta pasear, todo lo que puedo andar entre semana lo ando, así aprovecho para despejarme. Los fines de semana, sobre todo los domingos, suelo subir al monte, al Pagasarri o a otros cercanos como La Arboleda«. De joven practicó danzas vascas y reconoce que le gusta mucho ver ballet. Por contra, el fútbol no está entre sus preferencias. »Soy del Athletic porque sí y alguna vez que mi aita o mi hermano, que son socios, tienen el carné libre voy a San Mamés, pero más que nada para ir de poteo con mis amigas y relacionarme con la gente«.

En cuanto al deporte femenino, Viñals considera que no ha dado grandes pasos adelante. «Lo que ha cambiado es que tiene más repercusión mediática e igual está un poco de moda, pero para alcanzar la igualdad en este ámbito todavía queda mucho por hacer. Basta con analizar un poco la realidad global en la que existen grandes situaciones de discriminación y segregación, con convenios exclusivamente para las mujeres deportistas con brecha salarial, lo que resulta inaceptable«, afirma. Para atajar todo ello insiste en que urge impulsar »una visión feminista desde las instituciones públicas«.

Ariana López, número 20 en las listas de Ganemos Goazen

Ariane López practicando tenis de mesa con unos amigos. / E. C.

Ariane López es uno de los rostros más jóvenes de las listas electorales para las inminentes elecciones municipales. Estudiante de Atención a Domicilio a Personas Dependientes, a sus 20 años ha sido inscrita como número 20 en Ganemos Goazen, candidatura que encabeza Samir Lahdou. De pequeña jugó al fútbol en un equipo mixto de Rekalde, antes de pasarse al tenis de mesa, deporte que aún hoy practica. Lo hizo primero en el Club Deportivo Itugarpe. Ahora forma parte del Etsaiak MTE pero ya no a nivel federado. «Más bien como entrenamiento». Acude dos o tres veces a la semana y suele participar en Navidad en los torneos que se organizan en el PIN.

Además se declara muy aficionada al fútbol y al baloncesto, reconociendo que sigue muy de cerca tanto al Bilbao Basket como al Athletic, y también a su equipo de chicas. «Mi percepción es que en el deporte femenino no se ha avanzado mucho, existe todavía mucho machismo. Yo lo veo. En el mismo caso del Athletic el hecho de poner las entradas gratis para ver sus partidos, como se ha hecho alguna vez, es infravalorar lo que hacen. Las mujeres queremos la igualdad en todo, y en el deporte también. Que se vea todo tipo de prácticas deportivas y no solo el fútbol. A mí más de uno me ha llegado a preguntar que si el tenis de mesa es un deporte...«.