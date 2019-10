Lidia Simón, la pelotari campeona del mundo 'made in' Alicante La española disputando un punto en la final del mundo de pala que se adjudicó. / FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE PELOTA VASCA Natural de Villena, abandonó con 10 años el fútbol por el frontón, para convertirse en referente nacional tanto en frontenis como con la pala LAURA GONZÁLEZ Domingo, 13 octubre 2019, 23:08

La apertura de un frontón en su colegio, en los Salesianos de Villena (Alicante) lo cambió todo, pasando a ser ese espacio, sin quererlo, en el lugar en el que dio rienda a su pasión, la que la ha convertido a sus casi 21 años en toda una campeona del mundo. Lidia Simón inició allí sus estudios, y con tan solo tres años cogió una raqueta para practicar tenis. A los siete se pasó al fútbol, y a los diez lo abandonó junto a un amigo por el frontenis, para estrenar el recinto que se había levantado en su centro escolar.

A partir de ahí horas y más horas con la raqueta en la mano. Primero empezó con la modalidad preolímpica, en 2008, la que se disputa con una pelota similar a la de tenis, pero 'sin pelo' y con presión en su interior. Dos años más tarde se adentró en la olímpica, reconocida por la Federación Internacional de Pelota Vasca, que se juega con una bola de goma. Y en 2015, cuando se homologó, empezó con la paleta goma o paleta argentina, que cada vez le está enganchando más.

Precisamente con ella fue con la que le dio a España hace apenas unos días en Tenerife el primer título mundial de esta modalidad en sub'22, categoría que abandonará el próximo año. También ganaron los chicos, ambos equipos en frontón de 30 metros y ante México, pero en el caso de ellas, ésta fue la primera vez en la que podían competir en pala femenina de manera individual, y no en parejas. Fue por ello que la figura de Lidia Simón fue fundamental en el triunfo ya que ella sola firmó tres victorias. En frontenis echaron mano de ella en plena final para enderezar el partido, pero no pudo evitar la derrota. "Está permitido hacer cambios y como veían que mi compañera estaba un poco nerviosa e insegura me dijeron que entrara yo, sin haber cogido la raqueta en toda la semana. Cogí el partido con un 11-3 en contra que terminó en 15-6. El segundo set fue más peleado pero caí por un punto, 15-14", relata a este periódico.

Le había prometido conseguir el oro a su madre, fallecida este verano de cáncer. "Notaba que no podía fallar" ayuda extra

Una plata mundial a la que siguió el día después el oro en paleta, una medalla que le había prometido conseguir a su madre fallecida este verano. "Se puso enferma en mayo, tuvo un cáncer en el estómago, pero con metástasis en los pulmones. A finales de junio participé en un campeonato absoluto de pala que también gané y de ahí me fui directa al hospital y ya se puso muy mal y falleció. Le prometí que iba a ser campeona y la verdad es que me ha dado mucha fuerza. Notaba que no podía fallar. La mayoría de mis triunfos este año han sido por ella", confiesa.

Y eso que estuvo a punto de dejarlo todo. La delicada situación familiar y el ser consciente de que había perdido a su madre tan joven la estaba sobrepasando. "Fue un proceso muy difícil y prepararme para un Mundial es muy intenso tanto psicológicamente como físicamente. Al principio me lo tomé como para relajar la mente pero llegó un momento en que se convirtió en algo tóxico, porque nos apretaban mucho. Al final era sumar algo duro a lo que yo tenía. A falta de un mes para ir a Tenerife no me sentía cómoda y solo hacía que llorar pero pensé que tenía que estar allí y con ayuda de los seleccionadores lo pude conseguir".

Campeona de Europa

Simón atesora numerosos campeonatos de España. Los primeros fueron siendo infantil. Con apenas 15 se llevó el nacional sub'22 en frontenis, y es rara la competición a la que acude y no termine siendo campeona, hasta en la Copa de Europa. En una cita mundial ya había estado en otras dos ocasiones. La primera en 2015, donde quedó segunda. Luego en Chile, en la Copa absoluta, donde volvió a repetir puesto. "Ya no quería más platas", bromea.

Tanto a la pala como a la raqueta existe una gran tradición en la zona del Levante, al igual que en Euskadi. "En la mayoría de los pueblos hay un frontón y juega bastante gente", declara. Aunque también cuenta que es habitual que la gente se sorprenda cuando les dice qué deporte practica. "Muchos no tienen ni idea y les tienes que explicar. 'Como el tenis pero en la pared'. 'Ah, ¿squash?' 'No, en pared grande'. Luego hay otros que sí controlan. El otro día incluso me pararon por la calle para preguntarme si yo era Lidia Simón, la campeona del mundo. Me quedé flipando".

Arriba, festejando con rabia el oro con una camiseta en la mano en honor a su madre. Abajo, todo el equipo español presente en el Mundial. De rojo, en un momento de la semifinal de pala. / F. I. P. V.

Dentro de la pista se considera una pelotari "agresiva", aunque reconoce que antes lo era más. "Al principio me desesperaba rápido. Ahora he madurado y soy más tranquila. Juego las finales con mucha calma, sin ponerme apenas nerviosa, y me noto que afronto mejor las situaciones". Como mujer y deportista aplaude todos los pasos adelante que está dando el deporte femenino en España, y en concreto el suyo. "Este año por primera vez en el nacional absoluto en preolímpica hubo una competición femenina, que la gané yo. Antes solo se hacía en masculino y no entendíamos cómo las mujeres no podíamos jugarlo".

La alicantina también ha vivido en primera persona otro gran cambio, permitir que en la pala femenina también se pudiera competir en individual, y no solo en parejas. "Debían de pensar que no podíamos aguantar solas físicamente en la pista, que no podríamos dar espectáculo, pero hemos demostrado que sí en el Mundial". Además, la organización de esta cita optó por poner el broche al torneo con el partido decisivo de frontenis femenino. "En la mayoría de las competiciones siempre suelen jugar los chicos al final. Es como el plato fuerte, pero en este caso fuimos nosotras".

La alicantina suma numerosos títulos nacionales, y también tiene en su poder uno europeo. / F. I. P. V.

Detalles que dejan entrever un futuro próximo mucho más alentador para las mujeres deportistas. La propia Lidia, en sus inicios, tuvo que lidiar, y nunca mejor dicho, con situaciones un tanto incómodas, como soportar constantes comentarios jocosos de sus adversarios, que al comienzo casi siempre eran chicos, por la falta de jugadoras. "Encima cuando era pequeña solía ganarles casi siempre. Incluso los padres también decían cosas, y claro cuando perdían sus hijos contra una chica el berrinche era aún mayor".

Estudiante de un ciclo superior de iluminación, captación y tratamiento de la imagen, confiesa que le gustaría dedicarse a la fotografía deportiva. De momento, se está preparando para ello, y también para conseguir un triunfo en el último torneo nacional de frontenis, que se disputará del 1 al 3 de noviembre. El próximo año irá dispuesta a asaltar la Copa el Mundo absoluta. "Hasta hace poco no las tenía todas conmigo pero después del oro en el Mundial tengo muchas ganas".