Taekwondo Arene Rementería: «He nacido para el deporte y voy a vivir para él» Arene Rementería posa con su medalla de bronce conseguida en el Europeo Junior celebrado en Castellón. / Club Gimnástico Bilbao Briviesca La luchadora bilbaína se colgó el pasado fin de semana la medalla de bronce en el Europeo Junior celebrado en Castellón BEATRIZ GARNÁNDEZ Lunes, 7 octubre 2019, 21:27

Bronce el pasado fin de semana en el Europeo Junior celebrado en Castellón en -55kg, plata en el Open Internacional de Bélgica 2019 y campeona de Europa por clubes en 2018. A sus 17 años, Arene Rementería (Bilbao, 2002) es, junto a Jone Magdaleno -ambas del Club Gimnástico Bilbao Briviesca-, una promesa del taekwondo. En Castellón, Rementería superó a Nielsen de Dinamarca por 15 a 10, a Protsvetaeva de Ucrania por 0 a 0 y punto de oro, pero no pudo batir a la campeona de Europa, Alieva de Rusia, ante la que cayó por 4 a 24.

- Bronce en el europeo Junior de Taekwondo, ¿cómo se siente?

- Estoy muy contenta. La verdad es que no me lo esperaba, porque ha sido mi primer Europeo absoluto. Sabía que iba a tener combates muy complicados pero aún así lo hice muy bien y pude superar a dos rivales que son muy duras. Y la rusa se me resistió un poco pero hice un buen trabajo.

- ¿Cómo ha sido la experiencia?

- Iba con un poco de vergüenza porque del País Vasco solo iba yo y no conocía a mucha gente de la selección española, pero la gente me ha arropado mucho y me estuvieron animando.

- Ha sido plata en el Open Internacional de Bélgica 2019 y campeona de Europa por clubes en 2018 y solo tiene 17 años, ¿qué suponen estos logros?

- Yo soy una chica que entrena todos los días fuerte, con ganas... Y soy muy competitiva y cuando tengo claro algo voy a por ello. Al tener todavía 17 años lo tengo que compaginar con los estudios y no es fácil. Tengo que sacrificar muchas cosas, pero al final si te esfuerzas y das todo lo que puedes lo consigues.

-¿Cuánto tiempo entrena cada día?

- Entre hora y media y dos horas todos los días, menos los domingos, pero siempre hago algo. Me voy a correr o lo que sea, soy una chica que no puede estar quieta.

- ¿Qué quiere hacer una vez que termine el bachillerato?

- Voy a estudiar Ciencias de la Actividad Física y del Deporte más magisterio. He nacido para el deporte y voy a vivir para el deporte, lo tengo súper claro.

-¿Por qué decide empezar en el taekwondo?

- A mi madre siempre le han gustado las artes marciales y como ella no pudo hacer pensó que su hija tenía que hacerlo. Me metieron a taekwondo a los seis años y yo al principio fatal, me ponía a llorar... Mi entrenador le dijo a mi madre que me sacara, pero ella insistió y cada vez me iba gustando más. Al principio no hacía combates de contacto, ahora sí, de pequeña solo hacía técnica. A los 12 años, cuando vi que había combate, me metí y me empezó a gustar la cosa y hasta ahora. Además de taekwondo he hecho piscina, baloncesto, baile moderno...

Cambio de categoría

- ¿Qué es lo mejor que le ha dado el taekwondo?

- He hecho muchos amigos y también me ha aportado concentración, disciplina... Al final tienes que entrenar mucho, tienes que estar en un peso... y eso es un sacrificio.

- ¿Qué objetivos deportivos tiene en mente?

- A corto plazo tengo en un mes el Open de París. Hasta diciembre soy Junior, pero a partir de diciembre cambio de categoría y paso a Senior y va a ser más difícil porque ahí me voy a pegar con gente más mayor que yo, con más experiencia, más peso...

- ¿Cuáles son sus puntos fuertes en una pelea?

- Mi fuerza y mi intensidad. En los combates no paro, meto mucha intensidad... Estoy todo el rato dando patadas, me tienen que decir hasta que pare. También que soy bastante rápida y no me rindo nunca.

- ¿Cuenta con algún tipo de apoyo económico?

- Con ninguno. Como no vayas con la selección de España, te tienes que costear todo. Todo lo pagan mis padres y eso es bastante triste, sobre todo estando a este nivel.