Athletic Villacampa: «Mi equipo no va a dejar indiferente a nadie» Villacampa junto a Joseba Agirre, ahora director deportivo, quien le ha cedido el puesto en el banquillo. / MIREYA LÓPEZ El nuevo técnico del femenino asegura que se siente un «privilegiado» por entrenar a un club «especial» como el Athletic JUANMA MALLO Lunes, 1 julio 2019, 22:58

Ángel Villacampa aseguró que no quiere tirar de «tópicos» para definir qué quiere de su Athletic, no se detuvo en una presión asfixiante al rival, en tocar la pelota... El técnico toledano, ganador de dos Ligas Iberdrola con el Atlético, colocó sobre la mesa otro objetivo. «Será un equipo que va a transmitir. Seguro que no va a dejar a nadie indiferente; espero que para lo bueno», acotó con una sonrisa nuevo preparador de la escuadra rojiblanco, que habló con orgullo sobre su nueva formación.

Aseguró en su presentación como entrenador de la primera plantilla del Athletic, escoltado por Aitor Elizegi y Joseba Agirre, director deportivo, que se siente un «privilegiado» por formar parte de la formación vizcaína. «Es un club especial, es un club único. Es un club, sinceramente, que hace sentirme especial», señaló el extécnico del Atlético, que también luce en su palmarés una Copa de la Reina.

Para formar parte de este equipo, Villacampa ha renunciado a diversos aspectos, en especial, él mismo reconoció, a un suculento contrato en la selección Sub'16 de China. Pero colocó por delante el prestigio del Athletic, que la cantidad a percibir que señalaba su nómina en el gigante asiático. «Ya sabemos lo que significa China en el mundo del fútbol. Siempre se liga con lo económico. Yo soy un entrenador pasional y para mí el dinero no es lo más importante. Es el momento del fútbol femenino en España, y representar a un club como éste me hace sentir un privilegiado», aseveró el profesional, que se encontrará con sus futbolistas el viernes 19 de julio.

El «compromiso» de Lucía

No obstante, aseguró que ya había hablado con algunas integrantes del vestuario. Y destacó que esas jugadoras eran el «principal activo» con el que cuenta la formación rojiblanca, quinta en la última Liga Iberdrola, a cuatro puntos del cuarto clasificado, el Granadilla. «Hemos visto a Lucía García el protagonismo que ha cogido en el Mundial. Y si hablamos de Lucía podemos hacerlo de Maite Oroz, Damaris, Andrea Sierra... Son jóvenes con mucho margen de mejora. Y hay un grupo de veteranas con ganas de seguir demostrando, es un equipo ni mejor ni peor, pero sí es especial», reflexionó el técnico toledano.

–Hablando de Lucía, ¿no teme que después del gran Mundial que ha hecho pueda recibir ofertas de equipos potentes de Europa?

–No. Sé de las ganas de jugar que tiene, del compromiso. Sé lo que significa el Athletic para ella. Tiene mucho margen de mejora, nosotros esperamos mucho de ella. Como ella espera seguir creciendo con nosotros.

Ésa fue la reflexión que realizó sobre la mejor futbolista de la selección en el Mundial de Francia, al menos, la jugadora que más ímpetu colocó sobre el césped; revulsivo en el triunfo contra Sudáfrica de la primera jornada y casi el único argumento ofensivo en los octavos de final frente a Estados Unidos. Termina Lucía contrato en una temporada, pero Villacampa confía en su permanencia. Y es uno de los pilares de este equipo para afrontar «una competición que cada vez es más compleja. «Espero hacer que nos sintamos orgullosos de este equipo, que tiene un margen de mejora brutal y esperamos transmitir los valores que representan este club», lanzó su deseo Villacampa, que recibió la bienvenida de Elizegi y de Agirre, al que sucede en el cargo.

MIREYA LÓPEZ

En su estreno como director deportivo, el exfutbolista de Ortuella aseguró que era un «honor» empezar su nueva labor con la presentación de un entrenador que «nos ha puesto muchas facilidades para venir». Subrayó que, desde el principio, se identificó con lo que se le ofrecía: «Ha creído en el proyecto. Es un tipo entregado, ha dejado muchas cosas por venir a entrenar al Athletic. Está preparado, conoce el fútbol femenino y es lo que mejor que podíamos traer para el Athletic», reseñó.