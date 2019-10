Soñando con el récord Aficionados, en los instantes previos al partido. / Luis Ángel Gómez Los aledaños de Anoeta se han llegado de aficionados para el derbi femenino, que esta vez ha arrastrado a menos seguidores rojiblancos JAVIER MUÑOZ Domingo, 13 octubre 2019, 16:03

¿Habrá récord de asistencia? Es la pregunta que flota en Anoeta en la primera mitad del derbi femenino, una cita más que deportiva y que girar alrededor de dos cifras. Los 21.000 asistentes del derbi de hace dos años en Donosti y los 20.500 de la temporada pasada. Con esa duda pendiente de resolver, los aledaños del estadio han comenzado a llenarse de familias que se desparraman por las terrazas de los bares de la zona y crean un ambiente de fiesta popular.

Botellines de agua, bocatas; algunos, muy pocos, katxis de cerveza… El donostiarra Arkatiz camina hacia el estadio con sus dos hijos cogidos de la mano, ambos luciendo sendas camisetas rojiblancas. «El pequeño -puntualiza el padre- también se ha puesto la camiseta de la Real. Observa». Arkaitz levanta la zamarra del Athletic que viste el chaval, dejando a la vista los colores azul y blanco que se esconden debajo. A continuación, el aficionado trata de explicar la paradoja: «Somos de Donosti, pero soy de la cuadrilla de Aduriz y de Gabilondo». Un corazón partido en San Sebastián.

Todo el mundo, y Arkaitz y sus hijos no va a ser menos, quiere colaborar con el derbi femenino y darle variedad. No han viajado esta vez muchos seguidores del Athletic, tal vez porque la hora del choque, 16.00, no es tan atractiva para movilizar a familias completas, que son la materia prima de la Liga Iberdrola, esas parejas con sus niños sentados a la puerta de Anoeta sacando chispas a los móviles. «Si el derbi hubiera sido a las 12.00, me habría ido a Donosti», ha confesado esta mañana Alberto, uno de los fieles del Athletic femenino. No es el único que opina así.

Responsables de la Real han reconocido que se ven menos visitantes rojiblancos en la explanada de Anoeta, donde se ha habilitado una especie de fan zone con barra y mesas. El club donostiarra intentó en cualquier caso que la afluencia desde Bizkaia fuera mayor. Por eso envió a Athletic, además de las cien entradas de cortesía, que es la deferencia habitual en los partidos de Liga con el equipo visitante, otras mil más. Pero según explicaron en la Real, estas últimas se las devolvieron. En cualquier caso, eso no ha impedido ver a unos cuantos hinchas de Bilbao dispuestos a animar a las jugadoras de Ángel Villacampa.

Aitor y Rosa han sido de los más madrugadores entre ellos. Han viajado pronto con sus dos hijas para sentarse de los primeros al estadio. «Hemos venido directamente de Bilbao, siempre seguimos a las chicas», comentan, ambos con sus respectivas zamarras del Athletic. «¿Os importaría haceros una foto con gente de la Real?», les pregunta el reportero gráfico. El matrimonio acepta encantado. Si se hubiera tratado de la Liga Santander, una de las muchas imágenes habría sido la de peñistas y jóvenes con kalimotxos y cerveza. Pero en la Liga Iberdrola confraternizan matrimonios jóvenes y críos que componen estampas escolares.

Aunque no todos los fieles del Athletic femenino responden a ese patrón. Una de ellas es la bilbaína Rafaela, que espera sentada en las escaleras el momento en que le dejen pasar a su localidad en Anoeta. «Soy del barrio de Uribarri, pero llevo un mes viviendo en Donosti y he aprovechado para venir». La acompaña Vicky, su amiga, que ha viajado de Pamplona a Donosti con la camiseta del Athletic. « No nos lo podemos perder», ha asegurado.

¿Ayudarán Vicky y Rafaela a batir otro récord en Anoeta? Se sabrá dentro de poco. De momento, es la hora de los bocatas, los juegos infantiles y los móviles, el sello distintivo de las tribunas cuando juegan el Athletic de Villacampa y la Real de Gonzalo Arconada. Que se le pregunten al periodista que le ha dicho a un compañero. «Los primeros minutos del partido los voy a ver en la localidad con mis hijos».