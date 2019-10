El segundo peor arranque liguero del Athletic en los último quince años El conjunto rojiblanco tan solo ha anotado tres goles en este arranque, todos ante el Madrid CFF. / JORDI ALEMANY Tras cuatro jornadas disputadas, el conjunto dirigido por Ángel Villacampa solo ha logrado una victoria y suma tres puntos BEATRIZ GARNÁNDEZ Sábado, 5 octubre 2019, 22:21

No le están saliendo bien las cosas al Athletic en este inicio de temporada en la Primera Iberdrola. Las rojiblancas solo han logrado una victoria -ante el MadridCFF- y han caído en tres ocasiones tras cuatro jornadas disputadas. Las pupilas de Ángel Villacampa ocupan la duodécima posición y no han logrado encontrar su mejor versión en esta campaña y supone el segundo peor arranque en los últimos quince años.

Para llegar al primero no hay que remontarse muy lejos, ya que fue la pasada campaña, cuando las de Joseba Agirre lograron dos puntos en las cuatro primeras jornadas del campeonato. En esta ocasión las leonas ya se habían enfrentado a los dos gigantes de la competición, Atlético y Barcelona, mientras que este año aún no lo han hecho. Y es que el cuadro vizcaíno no tendrá que verse las caras con ninguno de los dos hasta diciembre, cuando visitará al equipo madrileño.

En los últimos quince años, el Athletic se había mostrado muy bien en el inicio liguero. En la temporada 2015/2016, año en el que las rojiblancas se proclamaron campeonas de Liga, ya sumaban 10 puntos: tres victorias y un empate. En la 2016/2017, también acumulaban esos mismos puntos en el casillero.

Y es que en una Liga cada vez más internacional, el cuadro rojiblanco sigue apostando por jugadoras de la casa y por su valor diferencial ante equipos que se han reforzado con jugadoras internacionales. De hecho, esta temporada hay 107 futbolistas extranjeras y el Athletic es el único club que compite solo con jugadoras nacidas o formadas en el País Vasco.

El gol, la asignatura pendiente

Otro problema de las rojiblancas esta temporada es el gol. Y es que las jugadoras entrenadas por Villacampa solo han logrado tres dianas, ante el Madrid CFF, al que se impusieron precisamente 3-0. En el resto de encuentros no han logrado ver portería.

El Athletic no ha tenido suerte tampoco con las lesionas, con tres de sus atacantes con problemas físicos. La primera fue Yulema, que arrastraba molestias. Y ante el Deportivo no estuvieron ni Erika Vázquez, máxima artillera de la historia del club, ni Nekane, que continúa recuperándose de sus dolencias. Precisamente tras el duelo ante el cuadro gallego, Lucía García se caía de la convocatoria de la selección por unas molestias. De esta manera, Ane Azkona es la única de las arietes que todavía no ha tenido ningún imprevisto.

Además, a estas alturas del campeonato el Athletic ya ha encajado seis goles, los mismos que la pasada campaña, y ha demostrado una fragilidad defensiva atrás poco habitual, cometiendo errores que les han condenado. Ahora, Villacampa tendrá que aprovechar el parón para tratar de solucionar todos estos problemas si quiere empezar a sumar de tres en tres. El próximo duelo de las rojiblancas será ante la Real Sociedad en el derbi vasco que se disputará en el Reale Arena Stadium el próximo domingo 13 de octubre a las 16 horas.