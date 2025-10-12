El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Mireya López
Liga F

El Real Madrid ahonda en la herida del Athletic

Athletic Club 1-4 Real Madrid CF ·

El conjunto blanco vence por 1-4 ante casi 10.000 espectadores en San Mamés a unas rojiblancas que aún no conocen la victoria esta temporada

Peru Olazabal

San Mamés

Domingo, 12 de octubre 2025, 19:13

Comenta

El Athletic sigue de capa caída en este arranque de temporada. En un San Mamés festivo que registró 9.958 espectadores, Las rojiblancas cayeron por ... 1-4 frente al Real Madrid, una derrota que agranda la crisis en la que se encuentra el equipo, penúltimo y en puestos de descenso, sumando sólo cuatro puntos en las primeras siete jornadas y sin lograr todavía estrenar el casillero de victorias.

El Real Madrid ahonda en la herida del Athletic