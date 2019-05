La 'rajada' del entrenador del Málaga sobre Joseba Agirre PHOTODEPORTE Antonio Contreras criticó al técnico rojiblanco por un supuesto comentario que le hizo en el partido disputado en Lezama el pasado 27 de abril BEATRIZ GARNÁNDEZ Miércoles, 8 mayo 2019, 18:40

La última jornada de la Liga Iberdrola dejó alegrías y lágrimas. Unos lograban salvar la categoría y otros veían como sus opciones desaparecían y descendían a Segunda División. El Málaga hizo los deberes y venció al Rayo Vallecano, pero la victoria del Madrid CFF ante el Athletic dejaba a las andaluzas sin opciones. Antonio Contreras, el entrenador del conjunto malagueño, con la tensión del momento, criticó a Joseba Agirre por un supuesto comentario que le dijo en el choque del pasado 27 de abril en Lezama donde el conjunto andaluz empató a cero.

Las palabras del técnico fueron captadas por las cámaras del programa 'Futboleras' de Movistar +. «Ahora recuerdo al entrenador del Athletic de Bilbao, me cogió, sí, que lo cojan las cámaras, el entrenador del Athletic de Bilbao me coge allí en Lezama y me dice 'no te olvides que el que juega en Madrid soy yo'», señala durante el vídeo. Tras esta acusación continúa y resalta: «¡Ya está bien de jugar con el fútbol femenino!».

Un comentario que no ha pasado desapercibido y sobre el que el club rojiblanco no se ha pronunciado. En el reportaje de Movistar + también se muestra el mal trago de las jugadoras del Málaga tras consumarse el descenso a Segunda División un año después de haber logrado el ascenso. Pero la acusación del técnico en un momento de calentón estropea el momento y deja tocada la relación del conjunto andaluz con el Athletic.