El orgullo de las antiguas jugadoras

Arrate Orueta, Nerea Onaindia y el técnico Iñigo Juaristi formaron parte del Athletic y vivieron con emocion el partido de San Mamés J.A. PÉREZ CAPETILLO Viernes, 1 febrero 2019, 03:30

Iñigo Juaristi fue entrenador de un Athletic femenino campeón. Dirigió a las chicas durante casi diez años y disfrutó de cuatro títulos con aquel gran equipo de Eba Ferreira, Itziar Gurrutxaga, 'Tzibi' Juaristi, Eli Capa, Nerea Onaindia, Amaia Olabarrieta, Iraia Iturregi, Arrate Orueta, Eli Ibarra....

Aún está sorprendido por lo vivido en el choque de Copa en San Mamés. «No me lo esperaba. Imaginaba que se llenaría la parte de abajo del campo, en torno a unas 15 o 20.000 personas. Pero ya en el momento en el que entré en el metro pensé en si íbamos a caber en el campo. Estábamos más apretados que en un partido de los chicos y ahí me empecé a dar cuenta. En el minuto cuarenta y pico, con los teléfonos iluminados en todo el estadio, fue impresionante. Lo grabé desde el palco. Resultó un momento mágico», destaca.

Arrate Orueta pasó del Leioa al Athletic, donde jugó desde 2002 hasta 2015. La centrocampista, ganadora de las Ligas de 2003, 2004, 2005 y 2007, era de las que pensaban que San Mamés iba a presentar una fenomenal entrada, pero no tanto. «Sí me esperaba que hubiera más de 15.000 personas. Por lo menos, llegar a lo de nuestras temporadas hace 15 años, a esa cifra de 35.000. Pero, desde luego, no llenar el campo. Fue una gozada», subrayó.

Orueta analiza la situación del fútbol femenino: «Es cierto que lo ve cada vez más gente y que se invierte más dinero en los equipos. Por eso tiene cada vez más tirón y lo conoce más gente. Pero no creo que por el partido del miércoles vaya a cambiar mucho». «Me acuerdo de cómo se llenaba la tribuna de Lezama cuando empezamos nosotras. Eso sí, habrá ahora personas que se animen y a las que les haya gustado, pero no para que haya partidos así todos los fines de semana. El público se suele enganchar a los resultados», advierte. «Este partido de Copa -añadió- ha tenido reflejo en todos los periódicos y en todas las radios. Es algo que no suele pasar, pero es muy positivo. Además de Messi y de Cristiano las chicas también trabajan y se esfuerzan. Así que se agradece toda esta difusión».

La exdelantera del Athletic Nerea Onaindia empezó en el Bizkerre con 15 años, para después pasar al Sondika y al Leioa. Debutó con el Athletic pasada la treintena y estuvo en el club rojiblanco hasta 2005 antes de retirarse por problemas en su rodilla. «Fue muy bonito el partido de Copa. Ni por el forro me imaginaba que iba a ir tanta gente. Te das cuenta de la dimensión. Volver a escuchar a la gente animando de esa manera a algunas nos produjo escalofríos de la emoción al recordar nuestros partidos de hace tantos años. A mí me tocó mayor y no pude vivirlo mucho tiempo», evoca.