Nueva grada de animación femenina en San Mamés 1.500 niñas y chicas que forman parte del proyecto 'Pasa baloia neska' están invitadas el domingo para ver el Athletic-Real Madrid y generar un ambiente muy especial

El Athletic-Real Madrid femenino de este domingo por la tarde tendrá una novedad importante: una nueva grada de animación femenina. Se ha presentado este ... miércoles en el césped de San Mamés con varias jugadoras presentes y la diputada de Euskera, Cultura y Deporte, Leixuri Arrizabalaga, y la vicepresidenta del Athletic Nerea Ortiz como portavoces. 1.500 niñas y chicas que forman parte del proyecto 'Pasa baloia neska', de la Diputación, Athletic y Federación vizcaína, están invitadas para generar un ambiente muy especial en la misma zona del campo donde está la grada de animación del primer equipo masculino.

«Es importante que las niñas que juegan a fútbol acudan a San Mamés para ver y animar a sus referentes», ha expresado emocionada Arrizabalaga ante esta grada de animación específica para los partidos que se jueguen en La Catedral. «El año pasado fueron cuatro partidos los que se jugaron aquí y esta temporada es ya el segundo. Animamos a compartir el sentimiento para animar a las chicas. Jugamos contra un equipo de Champions. Es muy importante para nosotras llenar San Mamés cada vez que viene el equipo femenino», ha deseado Ortiz. Adriana Nanclares, portera del Athletic, se felicitó por esta iniciativa. «A mí me habría gustado mucho venir a San Mamés como ahora van a poder hacerlo estás niñas», ha remarcado.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Athletic de Bilbao