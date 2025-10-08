El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Federación Vizcaína de Fútbol

Nueva grada de animación femenina en San Mamés

1.500 niñas y chicas que forman parte del proyecto 'Pasa baloia neska' están invitadas el domingo para ver el Athletic-Real Madrid y generar un ambiente muy especial

J. A. P. Capetillo

J. A. P. Capetillo

Miércoles, 8 de octubre 2025, 14:20

El Athletic-Real Madrid femenino de este domingo por la tarde tendrá una novedad importante: una nueva grada de animación femenina. Se ha presentado este ... miércoles en el césped de San Mamés con varias jugadoras presentes y la diputada de Euskera, Cultura y Deporte, Leixuri Arrizabalaga, y la vicepresidenta del Athletic Nerea Ortiz como portavoces. 1.500 niñas y chicas que forman parte del proyecto 'Pasa baloia neska', de la Diputación, Athletic y Federación vizcaína, están invitadas para generar un ambiente muy especial en la misma zona del campo donde está la grada de animación del primer equipo masculino.

